PHẬT BÀ dẫn đường, QUÝ NHÂN ưu ái, 3 con giáp này đúng giờ Tý ngày mai (8/12), sự nghiệp 'xuôi chèo mát mái', bảng vàng đề tên, cuối năm thăng quan tiến chức, cấp trên trọng dụng, vận trình bước sang trang mới

Chính Ấn nâng đỡ, người tuổi Sửu củng cố được vị thế của bản thân, khiến những kẻ không ưa bạn cũng không thể tìm ra lời để dị nghị. Bạn chứng minh được bản thân thông qua việc hoàn thành các công việc khó.

Hỏa Mộc tương sinh là ngày thích hợp để dành thời gian cho gia đình. Sau những ngày bận rộn thì giờ đây mong muốn của con giáp này là được nghỉ ngơi, thư giãn một chút. Bản mệnh có thể tự thiết kế một chuyến du lịch ngắn để được thả mình vào thiên nhiên.

Hãy tiếp tục cố gắng trong tương lai, bởi rõ ràng là bạn vẫn chưa hoàn toàn phát huy hết tiềm năng của mình. Đừng ngại đặt ra những cái đích đầy tham vọng, đó chính là nguồn động lực để bạn không ngừng vươn lên.

Hỏa Mộc tương sinh là ngày thích hợp để dành thời gian cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ 5 ngày 8/12/2022 ngày mai, tuổi Tuất hãy tự tin trải nghiệm và thử sức mình, những thành quả đạt được sẽ khiến con giáp này mỉm cười hài lòng. Mọi sự khởi đầu đều không dễ dàng, nhưng bản mệnh có thể làm được khi có cát tinh tương trợ.

Vận trình tình cảm của tuổi Tuất cũng rất rực rỡ với sự che chở của tam hợp, rất tốt cho những cặp đôi mới yêu khi có nhiều thời gian ở bên nhau để hiểu nhau nhiều hơn. Người độc thân may mắn nhận được tín hiệu tốt từ người mà mình thầm thương.

Vận trình tình cảm của tuổi Tuất cũng rất rực rỡ với sự che chở của tam hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết nhờ có Lục Hợp mà con giáp tuổi Hợi trong ngày thứ 5 này dễ dàng điều phối các mối quan hệ của mình để có lợi nhất cho chính mình cũng như mọi người. Bạn nhận được sự trợ giúp nhiệt tình từ họ vì bạn luôn làm mọi thứ bằng cái tâm trong sáng.

Hãy để những hy vọng, những mong muốn của mình được những người phù hợp biết đến, và con giáp tuổi Hợi sẽ thấy được những phần thưởng đầy bất ngờ ngày mai với sự che chở của Thực Thần. Đừng giấu những mong muốn cho riêng mình, nếu không bạn sẽ lại thất vọng mà thôi.

Thiên Tài chiếu cố, người tuổi Hợi không có gì phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong ngày mai. Một số người nhận được khoản đầu tư từ người thân quen, hãy có cách sử dụng số tiền ấy hợp lý để lãi mẹ đẻ lãi con.

Thiên Tài chiếu cố, người tuổi Hợi không có gì phải lo lắng về vấn đề tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo