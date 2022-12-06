Đúng giờ Tý ngày mai (7/12), CÁT THẦN hạ phàm, 3 con giáp này hưởng trọn phước lành, bảng vàng đề tên, số đỏ lên đời, bản mệnh tài vận sung túc, cát khí tràn lan, vận trình mở sang trang mới

Chính Quan xuất hiện trong tử vi ngày mai của tuổi Dần giúp công việc của bạn vẫn tiến triển khá thuận lợi. Bản mệnh là người có trách nhiệm với việc mình làm, không vì khó khăn, trở ngại trước mắt mà bỏ cuộc, vì vậy công việc luôn được hoàn thành đúng tiến độ.

Cục diện ngũ hành tương sinh còn báo tin vui về phương diện tình cảm cho bản mệnh. Sự chân thành bấy lâu của con giáp này đã khiến đối phương cảm động và hồi đáp. Con giáp này ngây ngất trong hạnh phúc ngọt ngào và thầm mong mọi chuyện luôn tốt đẹp.

Tài lộc trong ngày cũng khá ổn định, tuổi này không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Song lúc nào bạn cũng phải nhớ lấy tích lũy làm đầu, để dành một khoản để phòng khi có việc cấp bách dùng tới chứ đừng tiêu xài hoang phí nhé.

Cục diện ngũ hành tương sinh còn báo tin vui về phương diện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, thứ Tư ngày 7/12/2022 ngày mai, dưới sự che chở của cát tinh, tuổi Hợi làm mọi việc suôn sẻ, giải quyết nhiệm vụ gọn gàng đâu vào đấy. Chính thái độ nghiêm túc và nỗ lực đóng góp cho tập thể trong thời gian qua của bản mệnh đang được cấp trên đánh giá rất cao.

Con giáp này có thể nhận được sự khen thưởng bằng cả vật chất lẫn tinh thần của lãnh đạo trong thời gian này. Điều này thực sự là động lực rất lớn để tuổi Hợi tiếp tục phấn đấu cho những mục tiêu tiếp theo.

Chuyện tình cảm của người tuổi Hơi có nhiều tiến triển trong ngày thứ 4 này. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy sau bao ngày tìm hiểu đã có thể cùng nhau tiến đến những nấc thang mới. Hãy đón nhận những niềm vui hạnh phúc đang đến với bạn nhé.

Con giáp này có thể nhận được sự khen thưởng bằng cả vật chất lẫn tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong ngày tam hợp phù trợ, tuổi Mùi trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc. Dù công việc có khó khăn đến đâu, bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện, còn sẵn lòng giúp đỡ người khác mỗi khi thấy có ai đó cần sự trợ giúp.

Tuổi Mùi đón nhận nhiều may mắn đến với mình. Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa.

Đối với các cặp vợ chồng cũng tìm được sự tương đồng như vậy, hai người ngày càng yêu thương và thông cảm cho những khó khăn gặp phải trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tình yêu lâu dần đã biến thành tình thương, rất khó chia lìa.

Trong ngày tam hợp phù trợ, tuổi Mùi trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo