Bước qua năm 2023, 3 con giáp trúng số độc đắc, bội thu lộc khủng, tiền xài phủ phê, vận kim tiền mở rộng, thời kỳ hoàng kim rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 17:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công khi bước qua năm 2023 nhé!

Bước qua năm 2023, 3 con giáp trúng số độc đắc, bội thu lộc khủng, tiền xài phủ phê, vận kim tiền mở rộng, thời kỳ hoàng kim rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu hiền lành, cần cù, chịu khó và có trách nhiệm. Tuy không sở hữu tài năng, tố chất hơn người nhưng họ lại cầu tiến và giàu ý chí vươn lên. Người tuổi này không ngại khó, ngại khổ, không sợ thất bại. Họ nghĩ rằng thất bại chính là cơ hội để họ học hỏi và vươn lên.

Bước qua năm 2023, người tuổi Sửu khỏe mạnh bình an, gặp nhiều may mắn. Cung hôn nhân của họ rất vượng. Người phụ nữ tuổi Sửu độc thân sẽ sớm tìm được người trong mộng. Trong khi đàn ông tuổi Sửu cũng sớm thông báo tin mừng kết hôn, sinh con với mọi người.

Người tuổi này làm ăn phát đạt, sự nghiệp có nhiều bước tiến. Họ nhận được cơ hội tốt để phát huy tài năng, trí tuệ. Người tuổi này kiếm được nhiều tiền hơn thời gian trước lại có thể giúp đỡ những người xung quanh thay đổi cuộc sống của mình.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường thâm trầm, ít nói. Họ cứng rắn, kiên cường và can đảm. Tuy nhiên, đôi khi con giáp này lại quá nóng nảy và thiếu kiên trì. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến họ gặp phải thất bại, trắc trở trong sự nghiệp.

Bước qua năm 2023, tài vận của người tuổi Dậu rất tốt. Vận trình sự nghiệp của con giáp này tăng lên không ngừng. Được cấp trên trọng dụng, con giáp này có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Người đang muốn chuyển đổi công việc cũng có cơ hội nhận được công việc mới.

Trong khi đó, người làm chăn nuôi, trồng trọt thì mưa thuận gió hòa, hứa hẹn một mùa vụ bội thu. Ngoài ra, người tuổi Tuất có vận đào hoa rất vượng. Chuyện hôn nhân và tình cảm của họ rất đẹp. Người độc thân sẽ được người khác phái để ý. Trong khi những người đã có gia đình thì duyên đôi lứa thêm mặn nồng.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn lại ngay thẳng, thật thà. Họ cũng là con giáp giàu tham vọng và tự lập. Thay vì nhờ cậy đến người khác, con giáp này luôn tự mình làm mọi việc. Họ cũng là người hào phóng, rộng lượng. Khi thấy người khác gặp khó khăn, người tuổi Tý luôn sẵn lòng giúp đỡ mà không toan tính thiệt hơn.

Bước qua năm 2023, người tuổi Tý có tài vận cực thịnh. Họ sẽ đạt tới thành công nhờ nỗ lực hết mình trong công việc. Ngoài ra, con giáp này có vận quý nhân vượng.

Quý nhân sẽ giúp họ tháo gỡ khó khăn đồng thời định hướng để họ có thể tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình. Được sao tốt chiếu mệnh, con giáp này làm đâu thắng đó. Nếu làm kinh doanh, họ sẽ buôn may bán đắt, thu về nguồn lợi đáng kể.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa đất trời, may mắn gọi tên, tài lộc vượng phát, dư của ăn của để, niềm vui ngập tràn

Cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa đất trời, may mắn gọi tên, tài lộc vượng phát, dư của ăn của để, niềm vui ngập tràn

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công vào cuối tháng 11 âm lịch nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 3 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két