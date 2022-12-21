Cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa đất trời, may mắn gọi tên, tài lộc vượng phát, dư của ăn của để, niềm vui ngập tràn

Thời gian gần đây, người tuổi Mùi giỏi đầu tư quản lý tài chính. Công việc kinh doanh của họ ngày càng khởi sắc. Cuối tháng 11 âm lịch, người tuổi Mùi nỗ lực hết mình, đạt được những thành tựu nhất định trong công việc. Người làm công ăn lương cũng được cấp trên tin tưởng, trọng dụng, trao cho nhiệm vụ mới.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi hiền lành, thân thiện và hòa đồng với mọi người. Con giáp này giỏi suy nghĩ trừu tượng, linh hoạt và dễ thích nghi với hoàn cảnh. Không những thế, con giáp này được biết với tính cách tự lập, luôn cố gắng làm mọi việc.

Bằng nỗ lực của bản thân, con giáp tuổi này có thể gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Trong tương lai, con giáp này thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp, tài lộc vượng phát, kiếm tiền về đầy túi, có của ăn của để.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi dịu dàng, giàu lòng trắc ẩn. Họ thuộc tuýp người mềm mỏng bên ngoài và cứng rắn bên trong. Trong cuộc sống hàng ngày, họ là người biết người biết ta, luôn cư xử đúng mực. Trong công việc, họ là người giàu tinh thần trách nhiệm, nói được, làm được. Con giáp tuổi Hợi sống khá tự lập, không muốn nhờ vả người khác trong bất cứ việc gì.

Cuối tháng 11 âm lịch, người tuổi Hợi làm việc gì cũng suôn sẻ. Con giáp này trung thực, ngay thẳng, nhiệt tình, tốt bụng trong công việc nên được nhiều người tin tưởng. Người làm kinh doanh cũng gặp được đối tác uy tín, ký được hợp đồng lớn. Người đang gặp khó khăn cũng được quý nhân giúp đỡ.

Tất nhiên, trong công việc, sẽ có lúc họ gặp khó khăn. Tuy vậy, con giáp này cần hành động cẩn trọng. Nhờ chăm chỉ học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng nên người tuổi Dậu có nhiều cơ hội kiếm ra tiền, tích lũy tài sản cho bản thân và gia đình.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Tỵ sinh ra đã khéo léo, biết đối nhân xử thế. Họ là người giàu tham vọng, không chịu sống an phận thủ thường. Chính vì vậy, dù xuất thân bần hàn nhưng con giáp này vẫn có thể thành đạt trong công việc khi bước đến độ tuổi trung niên.

Cuối tháng 11 âm lịch, người tuổi Tỵ có cơ hội thoát khỏi vận xui, tin vui đến nhà. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được cấp trên đánh giá cao, trao cho thêm cơ hội tăng thêm thu nhập. Một số người thậm chí sẽ được thăng chức, tăng lương.

Cuộc sống của họ tốt hơn trước. Người tuổi Tỵ đi xa có tin vui về. Họ kiếm tiền bằng nhiều cách khác nhau. Nỗ lực không ngừng giúp con giáp này xây dựng tương lai tốt đẹp phía trước.

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