Người tuổi này luôn giữ được sự bình tĩnh trong lúc thịnh vượng lẫn lúc khó khăn. Tuy vậy, con giáp tuổi Thìn thường rất nóng nảy, không dũng cảm thừa nhận thất bại. 9 ngày cuối tháng 12, người tuổi Thìn gặp gỡ quý nhân. Sự nghiệp của họ sẽ đạt đến đỉnh cao. Con giáp này không ngừng học hỏi, có triển vọng phát triển trong công việc. Quý nhân sẽ tạo điều kiện để họ phát huy tài năng, sửa đổi sai sót.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là những người tài năng, thích lập kế hoạch nên rất ít khi mắc sai sót. Con giáp tuổi này mang tính cách độc lập và có lòng tự trọng cao.

Cũng bởi vậy mà con giáp có thể bước lên những nấc thang mới trong sự nghiệp. Người tuổi này làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, một vốn bốn lời. Họ thu về số vốn đầu tư ban đầu. Việc kinh doanh của họ bắt đầu sinh lời. Con giáp này trước kia khó khăn, nợ nần cũng không phải lo lắng về tiền bạc nữa.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý có đầu óc nhạy bén, thông minh hơn người. Con giáp này làm việc gì cũng cẩn thận, không ngại gian khổ, không ngừng tìm tòi, cố gắng. Dù xuất phát điểm thấp nhưng họ luôn nỗ lực để khắc phục nhược điểm, phát huy tài năng.

9 ngày cuối tháng 12, người tuổi Tý được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn, có quý nhân giúp đỡ. Họ không ngừng làm giàu cho bản thân và đạt được thành tựu trong lĩnh vực mà họ theo đuổi. Người tuổi Tý dần tích lũy kinh nghiệm, ngày càng thăng tiến vượt bậc.

Cuối năm nay, tài lộc của con giáp này ngày càng bùng nổ. Con giáp này kinh doanh đắc lộc, gặt hái được nhiều thành quả. Người tuổi này có cơ hội làm giàu, cải thiện đời sống kinh tế.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi nhìn bề ngoài có vẻ giản dị, khiêm nhường nhưng con giáp này thực chất rất tài năng, tham vọng và nghiêm túc, tích cực trong công việc. Họ mang tính cách bao dung, khiêm nhường, sẵn sàng tha thứ cho người đã mắc lỗi lầm với mình. Cũng bởi vậy mà người tuổi Hợi có nhiều bạn bè, dễ được quý nhân phù trợ.

9 ngày cuối tháng 12, người tuổi Hợi gặp gỡ quý nhân, dần bước lên nấc thang mới trong sự nghiệp. Nhờ năng lực hơn người, con giáp này nổi bật tại nơi làm việc.

Thu nhập của họ nhờ đó cũng tăng lên nhanh chóng. Từ giờ đến cuối năm, con giáp này đạt thêm được những thành tựu vượt bậc. Được quý nhân giúp đỡ nên người tuổi Hợi sẽ thoát khỏi những rắc rối, cuộc sống của họ ngày càng khởi sắc.

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