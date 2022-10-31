Bồ Tát trao phước, 3 tuổi "tụ hỷ tụ tài" vào 2 tuần đầu tháng 11 Dương lịch: làm ăn đại vượng, vốn 1 lời 100, tài sản tăng vọt, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 18:15

Tử vi cho thấy vào 2 tuần đầu tháng 11 Dương lịch, những con giáo này sở hữu vận trình tươi sáng vô cùng. Đặc biệt, chuyện kinh doanh làm ăn lúc nào cũng thuận lợi, mua bán đắt như tôm tươi.

Tuổi Tý

Bồ Tát trao phước, 3 tuổi 'tụ hỷ tụ tài' vào 2 tuần đầu tháng 11 Dương lịch: làm ăn đại vượng, vốn 1 lời 100, tài sản tăng vọt, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý không ngại hiện trạng, dám thách thức tương lai, có thể giỏi hơn những người khác dù đang tìm kiếm tiền bạc hay đang nỗ lực trong sự nghiệp.

Vào 2 tuần đầu tháng 11 Dương lịch, mọi thứ diễn ra tốt đẹp, sự nghiệp của tuổi Tý thăng hoa nhanh chóng, thu nhập tăng vọt, được quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng dễ thành công, gặp nhiều may mắn, xung quanh có nhiều chuyện vui, cuộc sống an vui hạnh phúc.

Tuổi Mùi

Nửa đầu năm 2022, dù có gặp phải một số hung tinh chiếu mệnh nhưng điều này vẫn không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tuổi Mùi cả về công việc lẫn tình duyên. Con giáp này biết ứng phó sao cho đôi bên cùng thỏa hiệp với nhau.

Bồ Tát trao phước, 3 tuổi 'tụ hỷ tụ tài' vào 2 tuần đầu tháng 11 Dương lịch: làm ăn đại vượng, vốn 1 lời 100, tài sản tăng vọt, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, tuổi Mùi rất cần cù, chăm chỉ, luôn hoàn thành tốt các công việc của mình nhanh hơn so với các đồng nghiệp xung quanh. Hơn nữa, do bản tính muốn cầu tiến, đạt được chức cao trong công việc nên tuổi Mùi luôn cố gắng đạt được thành công sớm nhất có thể.

Vào 2 tuần đầu tháng 11 Dương lịch, nhữn người tuổi Mùi có một bước tiến mới trong sự nghiệp. Bạn cứ làm tốt thì sẽ gặt hái được quả ngọt, và đừng quen đồng nghiệp xung quanh sẽ hỗ trợ tuổi Mùi.

Tuổi Ngọ

Bồ Tát trao phước, 3 tuổi 'tụ hỷ tụ tài' vào 2 tuần đầu tháng 11 Dương lịch: làm ăn đại vượng, vốn 1 lời 100, tài sản tăng vọt, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào 2 tuần đầu tháng 11 Dương lịch, Tam Hội nâng bước khiến các mối quan hệ xã giao của người tuổi Ngọ có những bước tiến đáng kể. Bạn nhận được sự ủng hộ của nhiều người trong mọi quyết định, cũng nhờ vậy mà bạn cảm thấy tự tin hơn, chẳng sợ đối diện với khó khăn.

Bạn thậm chí có cơ hội gặp gỡ quý nhân, và đối phương có thể chẳng phải là ai xa lạ với bạn. Người ấy sẽ truyền cho bạn nhiều kinh nghiệm đáng quý, vì thế hãy chú ý lắng nghe để áp dụng vào thực tế các kế hoạch của mình nhé.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 20h tối 29/10/2022: Thần Tài phù trợ, 3 con giáp trúng xổ số độc đắc bạc tỷ, tay ôm bạc, tay hái vàng, đổi đời giàu sang, một bước lên thành tỷ phú

Từ 20h tối 29/10/2022: Thần Tài phù trợ, 3 con giáp trúng xổ số độc đắc bạc tỷ, tay ôm bạc, tay hái vàng, đổi đời giàu sang, một bước lên thành tỷ phú

Tử vi tiên tri cho thấy bản mệnh của 3 con giáp này từ 20h tối 29/10 ngập tràn may mắn, cơ hội trúng lớn đang đón chờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp may mắn tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 42 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng