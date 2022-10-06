Bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ để che dấu bản chất yếu đuối là 3 con giáp nào?

Tâm linh - Tử vi 06/10/2022 21:00

Bên ngoài thì mạnh mẽ nhưng bản chất yếu đuối là các con giáp dưới đây.

Tuổi Tuất

Điều đầu tiên khiến bạn ấn tượng ở những người phụ nữ tuổi Tuất có lẽ là vẻ ngoài mạnh mẽ. Tuy nhiên khi tiếp xúc nhiều hơn với họ, bạn sẽ cảm nhận được sự ấm áp, tình cảm sâu bên trong con người phụ nữ tuổi này. 

Theo tử vi, phụ nữ tuổi Tuất có một tâm hồn tinh tế và một trái tim nhân hậu. Bề ngoài có thể hơi nghiêm nghị nhưng trong lòng lại rất dịu dàng. Họ thích giúp đỡ những người xung quanh và sẽ tự giải quyết các vấn đề của mình. Bạn sẽ hiếm khi nào thấy được những cô nàng tuổi Tuất đem rắc rối của mình đi cậy nhờ hết người này đến người kia. 

Phụ nữ tuổi Tuất rất có tài và khả năng kiếm tiền khiến nhiều người phải nể phục. Sau khi kết hôn, họ sẽ hết lòng cho tổ ấm nhỏ của mình và từng bước nâng cao đời sống tinh thần cũng như vật chất. Theo tử vi, tài lộc của gia đình sẽ càng thêm vượng sau khi nữ tuổi này có con.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn rất trọng thể diện, có nhiều khi dù trong lòng sợ hãi đến đâu, muốn rút lui đến thế nào, họ cũng sẽ không thể hiện ra, luôn tỏ vẻ như mình chẳng hề hấn gì cả.

Con giáp này coi sĩ diện của mình là nhất, một khi có cơ hội thể hiện bản thân, họ sẽ chẳng bao giờ bỏ qua, họ muốn nhận được sự khâm phục của tất cả mọi người.

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Tuy nhiên, vì cái tính thích phô trương này mà nhiều khi họ không nhìn thẳng vào ưu khuyết điểm của mình được, không biết rằng điểm thiếu sót của mình nằm ở đâu, khiến có những lúc, họ sẽ làm hỏng những công việc mà chính họ đã xung phong nhận.

Đến lúc này, sự nhát gan của họ mới thể hiện rõ, họ không muốn người khác chê cười mình nên thường không chịu thừa nhận lỗi sai, cũng như tìm mọi cách để trốn tránh.

Tuổi Tý

Theo tử vi, những người phụ nữ tuổi Tý rất dịu dàng. Họ sẵn sàng cùng nửa kia của mình đồng cam cộng khổ, không màng đến ngày được đền đáp. Có thể nói, chỉ cần người bạn đời ghi nhận tấm lòng là họ đã thấy mãn nguyện. 

Phụ nữ tuổi Tý thông minh và nhanh nhẹn. Họ là người có thể gây dựng sự nghiệp cho riêng mình, kiếm tiền không thua bất kỳ ai. Thế nhưng khi yêu, họ sẽ không bao giờ lấy vật chất ra làm điều kiện tiên quyết. Phụ nữ tuổi này chỉ quan tâm liệu người ấy có chí tiến thủ không, còn vật chất khó khăn vợ chồng có thể cùng nhau chung lưng đấu cật gây dựng. 

Nữ giới tuổi Tý khi yêu rất chung thủy và có thể hy sinh tất cả cho người mình yêu. Họ sẵn sàng ở bên chồng của mình vượt qua khó khăn nhưng khi bản thân gặp rắc rối, họ thường im lặng tìm cách tự giải quyết một mình. Họ sẽ trở thành người phụ nữ của gia đình, hết mực chăm lo cho chồng con và xứng đáng nhận lại tình yêu thương cũng như sự nể phục đến từ người bạn đời. 

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo. 

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