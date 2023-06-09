Bật mí 3 con giáp THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ liên tiếp trong 13 ngày 10-22/6: Mọi việc hanh thông, tiền bạc kéo đến ùn ùn, tài vận khởi sắc bất ngờ, kết thân nhiều mối quan hệ mới, cuộc sống trải thảm hồng

Tuổi Thân với con mắt tinh tường dễ dàng phát hiện ra các lỗi sai trong công việc để có thể sửa chữa kịp thời. Thậm chí, bản mệnh có thể giúp tập thể tránh khỏi nhiều nguy cơ, khiến ai cũng phải nể phục. Người làm nghề tự do được giới thiệu cho những cơ hội kiếm tiền nhanh chóng nhiều triển vọng nhưng cũng tồn tại những nguy cơ. Hãy cân nhắc xem những công việc đó có phù hợp với bản thân mình hay không trước khi đón nhận.

Tuy nhiên, tuổi Thân dễ mắc các bệnh về cơ bắp hoặc gân cốt. Con giáp này nên chú ý giữ gìn sức khỏe và tăng cường vận động, không nên ngồi một chỗ quá lâu khiến cơ thể mỏi mệt. Người cao tuổi cần chú ý lao động vừa sức.

Tuổi Dậu có được bài học tài chính phù hợp với bản thân để bạn biết được nên bỏ tiền vào đâu nhằm gia tăng lợi nhuận. Nhiều khoản đầu tư đã bắt đầu thu về lợi nhuận ổn định cho bạn. Ảnh hưởng của Tự hình nên tuổi Dậu không giải thích, nói năng rõ ràng, lý do là trong đầu bạn có quá nhiều suy nghĩ mâu thuẫn, không thể tư duy logic bất cứ điều gì lúc này cả.



Thời tiết nóng bức là lúc bạn càng phải quan tâm hơn tới sức khỏe, hạn chế việc di chuyển ngoài trời kẻo ảnh hưởng chênh lệch nhiệt độ khiến bạn dễ bị ốm, bệnh. Nếu phải đi ngoài đường cũng nhớ che chắn, sử dụng kính râm, không nên chủ quan.

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Tuổi Tuất

Tuổi Tuất khó tránh khỏi chuyện thị phi. Dù bản mệnh cố gắng tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình thì xung quanh vẫn có những kẻ tiểu nhân cố tình gây rối, khiến bản thân chẳng thể yên lòng. Hãy học cách bỏ ngoài tai những lời đồn thổi của kẻ xấu, đừng tự tạo thêm áp lực cho chính mình. Những người tốt vẫn luôn tin tưởng bản mệnh, hãy dùng thực tế để chứng minh cho người khác thấy con người thực sự của bản mệnh.

Về mặt sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở trong miệng, khắp thân mình...

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm