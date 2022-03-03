Bắt đầu từ ngày 4/3/2022, những con giáp 'số hưởng' sau như CÁ CHÉP HÓA RỒNG, công doanh rộng mở, tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 03/03/2022 13:15

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây như cá chép hóa rồng, công doanh rộng mở, tình duyên rực rỡ từ ngày 4/3/2022.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ gặp nhiều may mắn, phúc khí đầy tay. Khi vận may đến, bạn kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống nhờ đó cũng sung túc hơn. Đối với những người làm ăn kinh doanh thì trong năm nay cũng tìm được cơ hội làm giàu, nếu như không trở thành đại gia thì ít nhất cũng mua được nhà, mua được xe, được tận hưởng cuộc sống sung túc đủ đầy.

Chuyện tình cảm của bạn có dấu hiệu cải thiện, nhất là vào giai đoạn này, nếu cần tỏ tình với người mà bạn thầm thương trộm nhớ thì thời gian này được xem là lý tưởng. Ngoài ra, nhiều người cũng sẽ được đón nhận sự thay đổi lớn trong cuộc sống của mình.

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Người tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn, phúc khí đầy tay trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn may mắn có được việc làm ăn vô cùng thuận lợi kéo theo tài lộc được cải thiện nhanh chóng, ngày càng dồi dào hơn nữa. Thu nhập của bạn sẽ không ngừng tăng lên, đồng thời bạn lại luôn biết cách quản lý chi tiêu nên có thể duy trì tài khí của mình luôn ổn định. Càng những người mệnh lý có Tài tinh chiếu mệnh lại càng dễ gặt hái một năm vượng tài, làm ăn tấn tới, có bước đột phá cực lớn. Các nguồn của cải đều tăng tiến tạo ra cho tuổi Thìn sự tự tin và vững tâm.

Sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người tuổi này rất thu hút ánh nhìn của người khác giới, khi bạn chú ý hơn đến cách ăn mặc và cư xử. Khi có nhiều vệ tinh vây xung quanh, người độc thân cần tinh ý để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình, đồng thời đối xử chân thành với người đó, chắc chắn bạn sẽ tìm được bến bờ phù hợp.

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Người tuổi Thìn may mắn có được việc làm ăn vô cùng thuận lợi kéo theo tài lộc được cải thiện nhanh chóng - Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân tiến triển khá suôn sẻ. Mọi việc được vận hành theo đúng kế hoạch đã đặt ra, đạt được nhiều thu hoạch khả quan, mức độ uy tín của bạn trong tập thể nhờ vậy cũng tăng lên, khiến lương thưởng cũng ổn định. Thậm chí, nhiều người sẽ nhận được khoản thưởng hậu hĩnh.

Người độc thân có "vệ tinh" theo đuổi. Bạn có thể cởi mở để đón nhận sự quan tâm của mọi người và cho người chân thành với mình cơ hội.

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Người tuổi Thân tiến triển khá suôn sẻ từ ngày 4/3/2022 - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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