Phát tài từ ngày 3/3/2022, những con giáp 'số hưởng' sau được sao Thiên Đức phù trợ, lương tăng hậu hĩnh, tình duyên 'bủa vây'

Tuổi Mão

Được sao Thiên Đức phù trợ, con giáp may mắn này sẽ càng gặp được nhiều chuyện thuận lợi hơn. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình, đặc biệt nếu như bạn vẫn còn trẻ tuổi. Người làm công ăn lương được cấp trên đề bạt thăng chức, tăng lương, trong khi đó người làm ăn tìm được hướng đi mới cho mình, đem lại lợi thế vượt lên đối thủ.



Chuyện tình cảm lại là một điểm sáng nữa trong vận trình của người tuổi Mão. Dường như bạn đã bước qua khỏi quá khứ và có những suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn về tình yêu. Bạn sẵn sàng gặp gỡ những đối tượng được giới thiệu, hi vọng tìm được người phù hợp với mình.

Chuyện tình cảm là một điểm sáng nữa trong vận trình của người tuổi Mão vào thời gian tới - Ảnh: Internet

Tuổi Dần

Công việc trong tháng không có nhiều áp lực, kế hoạch đặt ra đều được hoàn thành theo đúng dự định, cũng nhờ thế mà trạng thái tinh thần của người tuổi Dần luôn vui vẻ, tích cực. Người làm nghề tự do được giới thiệu cho những hợp đồng làm việc béo bở, người làm kinh doanh thu được lợi nhuận từ mối khách hàng đông đảo, trong khi đó người làm công ăn lương được thưởng nóng vì thành tích gặt hái được.