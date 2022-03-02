Phát tài từ ngày 3/3/2022, những con giáp 'số hưởng' sau được sao Thiên Đức phù trợ, lương tăng hậu hĩnh, tình duyên 'bủa vây'

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc sẽ được sao Thiên Đức phù trợ, lương tăng hậu hĩnh, tình duyên "bủa vây" từ ngày 3/3/2022.
- Bắt đầu từ ngày 2/3/2022, những con giáp sau được Thần May Mắn 'hỏi thăm', lắm của nhiều tiền, tình duyên viên mãn
- Đúng 100 ngày tới, những con giáp sau không cầu mà được, không ước mà nên, tiền bạc đổ về túi không ngừng
Tuổi Mão
Được sao Thiên Đức phù trợ, con giáp may mắn này sẽ càng gặp được nhiều chuyện thuận lợi hơn. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình, đặc biệt nếu như bạn vẫn còn trẻ tuổi. Người làm công ăn lương được cấp trên đề bạt thăng chức, tăng lương, trong khi đó người làm ăn tìm được hướng đi mới cho mình, đem lại lợi thế vượt lên đối thủ.
Chuyện tình cảm lại là một điểm sáng nữa trong vận trình của người tuổi Mão. Dường như bạn đã bước qua khỏi quá khứ và có những suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn về tình yêu. Bạn sẵn sàng gặp gỡ những đối tượng được giới thiệu, hi vọng tìm được người phù hợp với mình.
Tuổi Dần
Công việc trong tháng không có nhiều áp lực, kế hoạch đặt ra đều được hoàn thành theo đúng dự định, cũng nhờ thế mà trạng thái tinh thần của người tuổi Dần luôn vui vẻ, tích cực. Người làm nghề tự do được giới thiệu cho những hợp đồng làm việc béo bở, người làm kinh doanh thu được lợi nhuận từ mối khách hàng đông đảo, trong khi đó người làm công ăn lương được thưởng nóng vì thành tích gặt hái được.
Về vận trình tình cảm, người độc thân bắt đầu mở lòng hơn và gặp gỡ những người được giới thiệu. Trong khi đó, các cặp vợ chồng dần tháo gỡ được khúc mắc, hai người sẵn sàng bao dung với những lỗi lầm của nhau.
Tuổi Tỵ
Con giáp này rất giỏi xoay chuyển tình thế, trong những hoàn cảnh tưởng chừng bế tắc bạn nhưng vẫn đủ khôn khéo để giải quyết những khúc mắc. Đây chính là lý do con giáp này sẽ tự xây dựng cho mình sự nghiệp vững chắc, cuộc sống thịnh vượng, sung túc trong những ngày tới đây. Người làm công ăn lương được nhận thưởng vào cuối tuần, trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác triển vọng, kiếm về khoản lợi nhuận nhanh chóng.
Sự nghiệp thăng hoa, tài lộc bùng nổ, tình duyên viên mãn sẽ là những may mắn ập xuống đời của bạn. Do đó, bạn hãy cứ kiên nhẫn theo đuổi đam mê, dám dấn thân, có tham vọng bạn nhất định sẽ thành công vang dội.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.