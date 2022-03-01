Đúng 100 ngày tới, những con giáp sau không cầu mà được, không ước mà nên, tiền bạc đổ về túi không ngừng

Tâm linh - Tử vi 01/03/2022 05:30

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ không cầu mà được, không ước mà nên, tiền bạc đổ về túi không ngừng trong 100 ngày tới.

Tuổi Sửu

Phương diện tài chính của con giáp may mắn này sẽ phát triển rực rỡ đặc biệt vào 100 ngày tới, điều đó cho thấy mọi công lao của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Người làm công ăn lương được cấp trên đề bạt thăng chức, tăng lương, trong khi đó người làm ăn tìm được hướng đi mới cho mình, đem lại lợi thế vượt lên đối thủ.

Phương diện tình cảm của bạn nhìn chung ổn định. Vợ chồng bạn tương đối bận rộn nên không thể dành nhiều thời gian cho nhau. Cũng may, hai người luôn tin tưởng vào nhau và coi đối phương là động lực để cố gắng. Trong mắt mọi người, hai bạn là một cặp đôi lý tưởng.

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Phương diện tài chính của người tuổi Sửu sẽ phát triển rực rỡ đặc biệt vào 100 ngày tới - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Sắp tới, người tuổi Thìn sẽ được thần Tài ban phát của cải, quý nhân che chở nên sự nghiệp càng thêm vượng phát. Nhờ cố gắng hết mình, họ đạt được thành tích tốt, thu nhập vì thế cũng tăng lên. Người làm công ăn lương nhận được tiền lương hoặc tiền thưởng nóng do đã cố gắng suốt thời gian qua. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng có thể thu được một khoản lời nho nhỏ do khách hàng quen thuộc mang tới. Bạn có thể nhân thời điểm này để tìm kiếm thêm các đối tác, khách hàng mới cho mình.

Chuyện tình cảm lại là một điểm sáng nữa trong vận trình của người tuổi Thìn. Dường như bạn đã bước qua khỏi quá khứ và có những suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn về tình yêu. Bạn sẵn sàng gặp gỡ những đối tượng được giới thiệu, hi vọng tìm được người phù hợp với mình.

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Người tuổi Thìn sẽ được thần Tài ban phát của cải, quý nhân che chở nên sự nghiệp càng thêm vượng phát - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Con giáp này sẽ có những thay đổi đáng kể trong thời gian tới đây. Cụ thể, nhờ có vận quý nhân giúp đỡ mà bạn làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Sự nghiệp của bạn trong thời gian tới cũng sẽ "phất lên như diều gặp gió", khiến mọi người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ. Hơn nữa, bạn cũng sẽ được thần tài chiếu cố trong thời gian này nên túi tiền lúc nào cũng dư dả, chi tiêu vì thế mà trở nên thoải mái hơn.

Bên cạnh đó, cuộc sống của bạn sẽ bước vào giai đoạn đỉnh cao trong thời gian sắp tới. Khi mọi khó khăn cũng dần dần lùi ra xa, may mắn đang ồ ạt kéo đến khiến cho bạn làm gì cũng đều suôn sẻ và thành công. Đặc biệt, sự nghiệp của bạn cũng sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian này, không chỉ có cơ hội thăng quan tiến chức và tiền tài, danh tiếng cũng được củng cố.

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Nhờ có vận quý nhân giúp đỡ mà người tuổi Tuất làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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