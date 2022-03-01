Bắt đầu từ ngày 2/3/2022, những con giáp sau được Thần May Mắn 'hỏi thăm', lắm của nhiều tiền, tình duyên viên mãn

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc sẽ được Thần May Mắn 'hỏi thăm', lắm của nhiều tiền, tình duyên viên mãn từ ngày 2/3/2022.
- Bắt đầu từ ngày 2/3/2022, những con giáp 'số hưởng' sau chuyển bại thành thắng, tha hồ hốt vàng hốt bạc, tình duyên 'đỏ thắm'
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Tuổi Dần
Bắt đầu từ ngày 2/3, con giáp may mắn này sẽ nhận về muôn vàn tài lộc. Được quý nhân phù trợ, công việc của bạn này diễn ra suôn sẻ, nhiều ý tưởng mới xuất hiện giúp bạn ghi điểm với cấp trên, nắm chắc cơ hội thăng tiến. Nhờ đó, bản thân của bạn cũng thêm phần tự tin hơn. Nếu làm tốt, con giáp này có thể đạt được những thành tựu rực rỡ.
Tình duyên của bạn đã có dấu hiệu cải thiện và khởi sắc hơn trước. Nếu đã tìm được nửa kia, bạn sẽ dễ dàng chia sẻ tâm tư tình cảm của mình với người ấy hơn. Nếu ai đang độc thân, bạn có cơ hội hẹn hò với người phù hợp trong suốt thời gian này. Ngoài ra, bạn nên sống vị tha và dành nhiều thời gian hơn cho các thành viên trong gia đình.
Tuổi Tuất
Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất ngày càng thăng tiến, tiền của vật chất đông đầy và rủng rỉnh đầy túi. Đồng thời, bạn luôn có tính cách khá mạnh mẽ và cứng rắn, dù ở tình huống nào bạn cũng luôn giữ bình tĩnh và giải quyết vấn đề theo cách tốt nhất.
Bên cạnh đó, sự may mắn của bạn khiến cuộc sống tràn ngập sắc hồng, sống trong giàu sang, phú quý. Không chỉ thế sự may mắn này khiến tinh thần của bạn luôn cảm thấy thoải mái và vui vẻ, sống khá lạc quan và yêu đời. Chuyện tình cảm, gia đạo luôn tràn ngập may mắn và niềm vui. Cuộc sống gia đình tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc trọn vẹn.
Tuổi Hợi
Người tuổi Hợi vẫn luôn nổi tiếng là chăm chỉ, chịu khó, thích giúp đỡ mọi người mà chẳng bao giờ toan tính thiệt hơn. Nhờ vậy, bạn được nhiều người yêu mến và giúp đỡ ngược lại khi bạn gặp khó khăn trong cuộc sống.
Trong thời gian sắp tới, bạn sẽ nhận được phúc lộc dồi dào, làm đâu thắng đó, vượng vận quý nhân dồi dào. Đồng thời, bạn có tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một khởi sắc. Sự chăm chỉ giúp bạn giải quyết được khó khăn. Người làm kinh doanh có thể chốt được những đơn hàng lớn, gặp được đối tác làm ăn uy tín.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.