Bắt đầu từ ngày 2/3/2022, những con giáp 'số hưởng' sau chuyển bại thành thắng, tha hồ hốt vàng hốt bạc, tình duyên 'đỏ thắm'

Tâm linh - Tử vi 28/02/2022 17:30

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc sẽ chuyển bại thành thắng, tha hồ hốt vàng hốt bạc, tình duyên "đỏ thắm" từ 2/3/2022.

Tuổi Dần

Bắt đầu từ ngày 2/3/2022, con giáp may mắn này sẽ gặp Tài khố, công việc thuận lợi, suôn sẻ, tài lộc đến dồi dào, gia đình được thịnh vượng. Những người làm kinh doanh sẽ thu được lợi nhuận lớn, buôn may bán đắt. Thậm chí, bạn sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức.

Chuyện tình cảm của bạn cũng vô cùng tốt đẹp, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ và sớm tìm được một nửa của mình. Những người đã lập gia đình thì có gia đình hạnh phúc, thuận vợ, thuận chồng tình cảm viên mãn.

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Người tuổi Dần sẽ gặp Tài khố, công việc thuận lợi, suôn sẻ, tài lộc đến dồi dào, gia đình được thịnh vượng - Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân dần dà gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Người làm đầu tư kinh doanh đưa ra được nhiều quyết định chính xác, nhờ vậy đón tiền bạc đổ về nhanh chóng. Có thể bạn sẽ khá tất bật đấy, song khoản tiền bạn thu được khiến ai cũng ngưỡng mộ, giúp chính bản thân bạn cũng quên đi mệt mỏi.

Về tình duyên, những chuyện tình cảm không vui của bạn sẽ được hóa giải, đồng thời đường tình duyên có rất nhiều khởi sắc. Vợ chồng hòa thuận, vui vẻ, gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Người độc thân cũng nhận được duyên lành trong những cuộc đi chơi cùng người thân hay bạn bè.

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Người tuổi Thân dần dà gặp nhiều may mắn và thuận lợi từ ngày 2/3 - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ bước sang một trang mới rực rỡ hơn rất nhiều. Trước đây bạn gặp bao nhiêu khó khăn, nên trong thời gian tới, những nỗ lực và cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhờ có thêm vận quý nhân trợ giúp mà bạn có thể xây dựng được sự nghiệp ổn định, đồng thời thu nhập cũng tăng mạnh nên chất lượng cuộc sống được cải thiện rất nhiều. 

Bên cạnh đó, bạn luôn nghiêm túc trong công việc nên bạn sẽ nhận được hỷ sự từ cấp trên, hoặc tìm được đối tác tiềm năng giúp tài vận dồi dào. Do đó, cuộc sống sắp tới sẽ không lo cơm áo gạo tiền.

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Người tuổi Hợi sẽ bước sang một trang mới rực rỡ hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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