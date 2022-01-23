Bắt đầu từ ngày 24/01/2022, những con giáp tài khí ngút trời, có lộc trời ban, hút tiền không ngớt về túi

Đây là con giáp may mắn trước Tết nên các kế hoạch của người tuổi Tý diễn ra suôn sẻ. Bước vào giai đoạn nước rút nên bạn khá bận rộn, nhưng tinh thần làm việc thì vẫn rất hăng say và nhiệt tình, nhờ vậy mà bạn thường được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá rất cao. Người làm công ăn lương không những có tiền lương, tiền thưởng Tết mà còn có cả tiền thưởng nóng, giúp túi tiền trở nên rủng rỉnh. Còn người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm các công việc tự do, bạn cũng nhận được khoản tiền từ những mối làm ăn hoặc hợp tác từ trước đó. Công lao của bạn bỏ ra được trả giá xứng đáng.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ hoặc được mai mối giới thiệu cho đối tượng ưng ý. Khi đã gặp được người ưng ý, bạn nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đừng để hạnh phúc vuột mất.

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Tuổi Mẹo

Người cầm tinh con Mèo vận trình sẽ có những biến chuyển tích cực. Về tài lộc, kiếm tiền không còn là điều gì khó khăn với người tuổi Mão. Bạn vốn không phải là người luôn dành sự tập trung cho công việc nhưng một khi đã quyết tâm, bạn sẽ đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Khoảng thời gian tới vượng cát tinh, bạn sẽ càng gặp nhiều may mắn, hứa hẹn thu nhập gia tăng khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, còn một số cặp vợ chồng trẻ còn đón tin vui về chuyện con cái, tình cảm gia đình càng thêm gắn kết.

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Tuổi Hợi

Con giáp này sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu. Từ giai đoạn này đến cuối năm, bạn làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đối với những người đầu tư kinh doanh, thì đây là lúc cần mạnh dạn phát huy mọi thế mạnh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. Ngoài ra, bạn có thể gặp may trong đầu tư sinh lời hoặc trong công việc chuyên môn. Người tuổi này làm việc chăm chỉ nên được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp nể trọng.

Với các cặp đôi, chuyện tình cảm đôi khi còn xảy ra khúc mắc, cần đặc biệt chú ý trong thời điểm trong Tết. Nếu đôi bên có điều gì không bằng lòng nhau thì nên bình tĩnh trao đổi, không nên khiến cả hai người đều mất vui, nên nhớ "một điều nhịn là chín điều lành". Nếu còn độc thân, bạn có thể tranh thủ những ngày Tết để gặp gỡ bạn bè của mình, tạo dựng thêm các mối quan hệ mới.

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*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.