Bắt đầu từ ngày 24/01/2022, những con giáp tài khí ngút trời, có lộc trời ban, hút tiền không ngớt về túi

Tuổi Tý

Đây là con giáp may mắn trước Tết nên các kế hoạch của người tuổi Tý diễn ra suôn sẻ. Bước vào giai đoạn nước rút nên bạn khá bận rộn, nhưng tinh thần làm việc thì vẫn rất hăng say và nhiệt tình, nhờ vậy mà bạn thường được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá rất cao. Người làm công ăn lương không những có tiền lương, tiền thưởng Tết mà còn có cả tiền thưởng nóng, giúp túi tiền trở nên rủng rỉnh. Còn người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm các công việc tự do, bạn cũng nhận được khoản tiền từ những mối làm ăn hoặc hợp tác từ trước đó. Công lao của bạn bỏ ra được trả giá xứng đáng.