Top 3 con giáp thành công vang dội, sự nghiệp khởi sắc, vinh quang gõ cửa nhà đúng 20 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 22/01/2022 08:30

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ thành công vang dội, sự nghiệp khởi sắc, vinh quang gõ cửa nhà đúng 20 ngày tới.

Tuổi Dậu

Trong 20 ngày tới, con giáp may mắn này có số tài lộc, đại phú quý từ khi sinh ra. Bạn sẽ phất lên như diều gặp gió. Vô số cơ hội làm giàu ập đến tận tay, giúp bạn đếm mãi cũng không hết tiền. Những điều bạn mong muốn sẽ thành hiện thực, những dự định sẽ như ý nguyện. Đây cũng là thời gian bạn cần tập trung xây dựng và mở rộng con đường tương lai. 

Ở phương diện tình cảm, tình cảm giữa bạn và đối phương được hâm nóng và mặn nồng hơn trước, nhờ đó mà bạn luôn cảm thấy tự tin, có động lực hơn rất nhiều để vun vén hạnh phúc lứa đôi. Những người độc thân thể hiện được sức hấp dẫn của mình nên nhận được tín hiệu theo đuổi của nhiều đối tượng khác nhau. Bạn nên cố gắng nắm bắt thời cơ nhân duyên vượng.

 

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Được cát tinh che chở, tài lộc của con giáp này đang diễn ra rất thuận lợi. Bạn có thể nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề hiệu quả mà không tốn quá nhiều công sức cũng như thời gian, nhờ vậy mà tiền bạc chảy về túi thuận lợi hơn cả dự tính. Những người làm công ăn lương cũng có thu nhập ổn, cộng thêm việc biết chi tiêu hợp lý, vun vén làm ăn, tiết kiệm cho tương lai nên bạn đã tích lũy được một khoản kha khá, nhìn chung không phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền.

Vận đào hoa con giáp này vô cùng phơi phới, người độc thân nhanh chóng tìm được nửa kia phù hợp với mình. Nếu đã thấy rung động với ai, bạn nên tích cực chủ động hơn, đừng quá phụ thuộc vào đối phương. Với các cặp vợ chồng, hai người có thể tìm cách hâm nóng tình cảm, quan tâm, trò chuyện với nhau nhiều hơn để quan hệ thêm gắn kết. 

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Vận khí của người tuổi Hợi vượng sắc hơn rất nhiều. Với người làm kinh doanh, tình hình buôn bán có lộc, thu về món tiền lớn nhờ hàng hóa lưu thông tốt. Bạn có thể hơi vất vả một chút, song tiền thu về sẽ khiến nhiều người ghen tị. Ngoài ra, các mối quan hệ xã giao hài hòa, bạn đi đến đâu cũng được yêu quý và đón nhận. Năng lực của bạn chính là điều giúp bạn tạo dựng lòng tin với mọi người. 

Trong chuyện tình cảm, người độc thân đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ hoặc được mai mối giới thiệu cho đối tượng ưng ý. Khi đã gặp được người ưng ý, bạn nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đừng để hạnh phúc vuột mất. Tình cảm của các cặp đôi đang yêu ngày chín muồi, thậm chí hai người có thể lên kế hoạch cho việc kết hôn ngay sau Tết.

 

con giap may man 2
Ảnh: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Được cát tinh chiếu mệnh từ ngày 23/01/2022, những con giáp sau sẽ mưu sự dễ thành, phát lộc phát tài, đầu tư mau trúng lớn

Được cát tinh chiếu mệnh từ ngày 23/01/2022, những con giáp sau sẽ mưu sự dễ thành, phát lộc phát tài, đầu tư mau trúng lớn

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây sẽ mưu sự dễ thành, phát lộc phát tài, đầu tư mau trúng lớn bắt đầu từ ngày 23/01/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 tử vi con giáp con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 3 giờ 17 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 23 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 4 giờ 21 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót