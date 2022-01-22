Top 3 con giáp vận thế hanh thông, tiền vào như nước, may mắn ngập tràn trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 22/01/2022 09:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ vận thế hanh thông, tiền vào như nước, may mắn ngập tràn trong 3 tuần tới.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này luôn sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để chiếm lấy thành công, làm chủ cuộc đời. Thời gian đầu năm nay có vẻ không mấy thuận lợi, nhưng khoảng 3 tuần tới họ sẽ được bù đắp, chuẩn bị đón phúc phần mà bề trên ban cho. Bạn sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần vung tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thể thăng hoa rực rỡ.

Người độc thân có cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Đồng thời, bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, không nên tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình. Bạn hãy thử mở lòng ra để đón nhận sự quan tâm của người khác.

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Thông minh, nhanh nhẹn và có mệnh phú quý từ khi sinh ra nên người tuổi Ngọ dễ dàng gặt hái thành công ngoài mong đợi. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Thìn vẫn thăng tiến vùn vụt, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Họ may mắn đến mức dù bị tiểu nhân quấy phá, vướng họa thị phi vẫn dễ dàng vượt qua, vươn lên đổi đời. Chưa kể, bạn còn có cơ hội nhận một món tiền "khủng" từ bạn bè, người thân và lộc lá tràn ngập từ giờ đến tận sang năm.

Bên cạnh đó, bạn còn có thể sẽ có được những niềm vui trong chuyện tình cảm. Những tranh cãi có cơ hội được hóa giải và dường như bạn đang có nhiều hơn cơ hội để gần gũi và kết nối yêu thương. Mọi người bỗng trở nên có trách nhiệm với gia đình hơn.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Con giáp này chăm chỉ, chịu khó lại biết cách quản lý tiền bạc nên sớm muộn cũng có của ăn, của để. Không những thế, nhờ tính cách chan hòa, dễ gần, bạn thường được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng. Nhất là trong công việc, mọi việc của bạn sẽ trở nên rất thuận lợi, cảm thấy dễ dàng và hiệu quả cao hơn.

Tuy nhiên, những người tuổi Tuất có thể sẽ phải bận tối mắt tối mũi để xã giao với khách hàng, đối tác… nên bạn cần phải chú ý đến sức khoẻ, cần nghỉ ngơi đầy đủ để bổ sung năng lượng. Ngoài ra, bạn nên chủ động để có thể sắp xếp và phân bổ công việc sao cho thích hợp nhất.

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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