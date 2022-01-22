Top 3 con giáp tài lộc lên hương, lãi lời dư dả, sớm trở thành đại gia tiền lì xì trong Tết Nhâm Dần 2022

Tâm linh - Tử vi 22/01/2022 07:30

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ tài lộc lên hương, lãi lời dư dả, sớm trở thành đại gia tiền lì xì trong Tết Nhâm Dần 2022.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này sẽ được phúc lành soi đường dẫn lối, thu nhập của bạn không ngừng tăng lên. Người làm công ăn lương được thưởng nóng, trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Không chỉ vậy, bạn còn sáng tạo và phát triển được những ý tưởng mới trong công việc, mở rộng mối quan hệ ngoại giao. Điều này sẽ là tiền đề phát triển cho sự nghiệp của bạn trong năm Nhâm Dần 2022.

Đây cũng là thời điểm rất đào hoa đối với người tuổi Sửu. Với những người còn độc thân sẽ có cơ hội tìm kiếm được một nửa đích thực của mình. Với những người đã lập gia đình, con giáp này sẽ có những giây phút thăng hoa bên cạnh một nửa.

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Những người thuộc con giáp này sẽ được Thần Tài gõ cửa nên càng thêm phúc thêm phần, được trời ưu ái mà ban cho vô số bổng lộc. Nhờ thế, tài chính của bạn được cải thiện, thoải mái tiêu pha mà không cần suy nghĩ chuyện tiền nong. Đồng thời, bạn sẽ được thần tài rót lộc, cứ vơi lại đầy. Bạn sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, tha hồ ăn Tết cực to, sung túc an nhàn.

Bạn có thể gây ấn tượng với người khác ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Người độc thân có cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Trong ngày hôm nay, bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, không nên tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình. Bạn hãy thử mở lòng ra để đón nhận sự quan tâm của người khác.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp này được cát tinh che chở, về cơ bản thì công việc của tuổi Mùi đang diễn ra rất thuận lợi. Bạn có thể nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề hiệu quả mà không tốn quá nhiều công sức cũng như thời gian, nhờ vậy mà tiền bạc chảy về túi thuận lợi hơn cả dự tính. Các phương diện tài lộc và sự nghiệp không có dấu hiệu phát triển tích cực. Tuy nhiên, bạn sẽ phải khá vất vả để hoàn thành khối lượng lớn công việc trước thềm năm mới.

Tình cảm của các cặp đôi đang yêu ngày chín muồi, thậm chí hai người có thể lên kế hoạch cho việc kết hôn ngay sau Tết, chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Người độc thân có "vệ tinh" theo đuổi. Bạn có thể cởi mở để đón nhận sự quan tâm của mọi người và cho người chân thành với mình cơ hội.

 

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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