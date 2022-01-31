Bắt đầu từ ngày 2/2/2022, những con giáp sau may mắn hết phần thiên hạ, Tết tới tấn tài, xuân sang đắc lộc

Tâm linh - Tử vi 31/01/2022 09:30

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ may mắn hết phần thiên hạ, Tết tới tấn tài, xuân sang đắc lộc từ ngày 2/2/2022.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này sắp tới có quý nhân phù trợ nên công việc hanh thông, làm gì cũng như ý. Sự nghiệp của bạn cũng ngày càng bay cao, kéo theo đó là chính là những khoản thu nhập tăng lên vô kể. Song, bạn nên biết cách nắm bắt những cơ hội hiếm có này để giữ lộc Thần Tài trong tay nhằm có cái tết dư dả, ấm no, tránh tiêu xài phung phí. Với kỹ năng của bản thân và sự may mắn, bạn có thể bước vào một thế giới mới, có một cuộc sống hạnh phúc.

Với những người độc thân, bạn vô cùng cởi mở nên khoảng cách giữa bạn và đối phương có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách với nhau. Dù mới quen nhưng hai người không hề gượng gạo, thậm chí có thể nói chuyện với nhau hàng giờ mà không hết câu chuyện.

con giap may man
Ảanh: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn với sự trợ giúp của các cát tinh, tài vận ngày càng lên cao, đặc biệt là các khoản thu nhập nguồi luồng, nghề tay trái. Bạn có thể tranh thủ làm một số công việc phụ hoặc công việc bán thời gian thích hợp vào thời điểm này, nhất định sẽ thu về lợi nhuận bất ngờ. Vậy nên một khi có cơ hội kiếm tiền, bạn hãy lập tức tận dụng và nắm bắt kịp thời.

Người độc thân có đường tình duyên đầy triển vọng nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh. Bạn có thể được bạn bè hoặc người thân giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Thời điểm đầu năm thế này, bạn nên giữ tinh thần tích cực và thử cho đôi bên cơ hội trò chuyện, tìm hiểu nhau.

con giap may man 1
Ảanh: Internet

Tuổi Dậu

Những người cầm tinh con giáp này luôn được trời ban nhiều phúc đức nhất, có những người không quá giàu có nhưng họ lại luôn không bao giờ thiếu thốn về mặt tình cảm. Bên cạnh họ luôn có quý nhân và được nhiều người yêu mến. Đây cũng là lúc thời vận thịnh vượng nhất của gười tuổi Dậu. Tài lộc gia tăng không ngừng, từ đây con giáp sẽ tích góp được một khoản khá lớn, đủ để bản mệnh cùng gia đình sống sung túc hết phần đời còn lại.

Tình cảm của các cặp đôi đang yêu ngày chín muồi, thậm chí hai người có thể lên kế hoạch cho việc kết hôn ngay sau Tết, chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Người độc thân có "vệ tinh" theo đuổi.

con giap may man 2
Ảanh: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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