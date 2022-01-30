Đúng 3 Mùng Tết đầu tiên của năm 2022, những con giáp sau tài lộc bùng nổ, tình duyên 'lên hương'

Con giáp may mắn này sẽ đón một năm mới vô cùng khởi sắc và may mắn ngập tràn. Túi tiền của bạn đã dư dả vì những khoản thưởng trước Tết nay lại càng dư dả hơn nếu bạn chớp được thời cơ, thực hiện các công việc kinh doanh thời vụ. Đồng thời, bạn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, càng đầu tư kinh doanh càng sinh lời, cuộc sống thời gian tới vừa ấm êm về tình cảm, vừa đủ đầy về vật chất.

Vận trình của bạn khá ổn, nhất là với những người còn đang cô đơn. Bạn cần chủ động thể hiện tình cảm của bản thân với đối tượng mà mình yêu thích. Việc dũng cảm theo đuổi tình cảm sẽ giúp cho bạn có được cơ hội và sự chủ động thể hiện với người ấy.

Những người thuộc con giáp này luôn làm tràn đày năng lượng, với tinh thần trách nhiệm cao và luôn tìm tòi những cách thức mới để hoàn thành công việc. Bạn dành trọn tâm trí vào các nhiệm vụ của mình nên thành quả đạt được cũng không hề nhỏ. Sự nghiệp của bạn ngày càng lên như diều gặp gió, vô cùng suôn sẻ và thuận lợi. Bởi vì công viêc thuận lợi, tài chính nhờ thế mà dồi dào hơn. Đồng thời, bạn vừa biết kiếm tiền vừa biết quản lý tiền bạc nên bạn sẽ vô cùng dồi dào về tài chính trong năm mới.

Người còn độc thân nhận được nhiều sự chú ý của người khác giới, song nếu không tìm được người phù hợp thì bạn không vội vàng quyết định đến với bất cứ ai. Hơn nữa, chỉ cần quây quần bên người thân, bạn sẽ chẳng còn thấy cô đơn nữa. Với người đã lập gia đình, chuyện tình cảm có những dấu hiệu vô cùng đáng mừng. Dường như những khúc mắc trước đó đã được tháo gỡ, hai bạn hiểu hơn về con người thực sự của nhau.

Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi khá hăng hái và chăm chỉ làm việc. Bạn rất quyết đoán, một khi có ý định gì là sẽ bắt tay vào làm ngay mà không hề chần chừ. Vậy nên, bạn được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay. Ngoài ra, bạn liên tiếp giành được những thành công bất ngờ trên con đường sự nghiệp, thậm chí là đạt được đỉnh cao danh vọng, thành tích làm việc xuất sắc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Chuyện tình cảm của bạn có khởi sắc rõ rệt trong khoảng thời gian này. Nếu trước đây, bạn thường giữ những tâm sự thầm kín và những mong muốn của mình trong lòng thì nay, bạn đã cởi mở hơn và biết cách tâm sự với nửa kia. Còn những bạn độc thân, bạn giữ được những suy nghĩ tích cực, yêu bản thân mình hơn và biết cách tự tạo ra hạnh phúc. Vì thế, dù bây giờ chưa tìm được người phù hợp đi nữa thì chẳng bao lâu nữa, người lý tưởng sẽ xuất hiện trước mặt bạn.

Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.