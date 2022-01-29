Top 3 con giáp 'sau hưởng nhiều phúc khí đất trời, hái được lộc vàng, làm ăn phát đạt trong 2 tuần tới

Con giáp may mắn này thường rất dám nghĩ dám làm nên bạn sẽ quyết tâm thực hiện ước nguyện của mình. Do đó, những ước mơ của họ có thể thành hiện thực, vận trình vượng phát, vận may lớn, tiền bạc tăng nhiều, may mắn không hồi kết. Đồng thời, cuộc sống tương lai cuối cùng cũng qua, có thu hoạch, sau bao vất vả, những ngày tới sẽ gặp vận may, tiền bạc không tồi, thiên thu vô số, của cải trong nhà không giới hạn.

Về phương diện tình cảm, với những người độc thân, con giáp này cần chủ động thể hiện tình cảm của bản thân với đối tượng mà mình yêu thích. Việc dũng cảm theo đuổi tình cảm sẽ giúp cho bạn có được cơ hội và sự chủ động thể hiện với người ấy. Với những bạn đã có đôi có cặp thì cả hai sẽ rất gắn bó và gần gũi bên cạnh nhau.

Những người thuộc con giáp này sẽ có cơ hội thăng tiến và tăng lương trong sự nghiệp, dù là sự nghiệp hay mối quan hệ, cuối cùng họ cũng có thể đạt được điều mình muốn. Sự nghiệp ổn định kéo theo tài lộc cũng tăng dần, đây là cơ hội tốt để bạn làm giàu cho bản thân, có thể khiến tình hình kinh tế của bạn chuyển từ suy thoái sang hưng thịnh, mỗi ngày đều có những bất ngờ mới.

Với người đã có gia đình, mối quan hệ vợ chồng bạn vẫn rất khăng khít. Cả hai đều biết cách nhường nhịn lẫn nhau để gìn giữ hạnh phúc, nhờ vậy mà không khí trong nhà luôn đầm ấm và vui vẻ. Gia đình thuận hòa cũng tạo động lực để mệnh chủ yên tâm theo đuổi những điều mình muốn.

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Tuổi Mùi

Con giáp này vốn có tính tình hiền lành, nhân hậu và đại diện cho một trong những con giáp được thượng đế ban cho nhiều phước lành. Bạn có quý nhân phù trợ nên công việc hanh thông, làm gì cũng như ý. Sự nghiệp của con giáp may mắn này ngày càng bay cao, kéo theo đó là chính là những khoản thu nhập tăng lên vô kể. Nhưng cũng đừng vì thế mà Hợi tiêu xài hoang phí, mà thay vào đó thì hãy đầu tư vào các công việc kinh doanh hay mở rộng buôn bán để mau chóng gây dựng được cơ ngơi vững chắc.

Với những người độc thân, bạn vô cùng cởi mở nên khoảng cách giữa bạn và đối phương có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách với nhau. Dù mới quen nhưng hai người không hề gượng gạo, thậm chí có thể nói chuyện với nhau hàng giờ không biết chán.

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*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.