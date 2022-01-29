Bước sang Tết Nhâm Dần, những con giáp sau gặp được 'thiên thời, địa lợi', thuận lợi đủ đường, tình duyên êm ấm

Tâm linh - Tử vi 29/01/2022 10:15

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây gặp được 'thiên thời, địa lợi', thuận lợi đủ đường, tình duyên êm ấm.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này khá hăng hái và chăm chỉ làm việc. Bạn rất quyết đoán, một khi có ý định gì là sẽ bắt tay vào làm ngay mà không hề chần chừ. Vậy nên, bạn được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay. Không chỉ vậy, bạn có thể mở rộng công việc làm ăn hoặc hùn hạp vốn, liên kế kinh doanh mới. 

Đường tình cảm cũng may mắn không kém nhờ Thổ sinh Kim. Quan hệ gia đình êm ấm, tốt đẹp, người thân trong nhà luôn đứng sau hỗ trợ bạn hết mình. Người độc thân vui vẻ tham gia các hoạt động giao lưu kết bạn, tiệc tùng, vui chơi, nhờ đó mà có cơ hội tìm thấy được một nửa của mình.

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Những người thuộc con giáp này sẽ được hưởng sự thịnh vượng về tài chính vì làm việc chăm chỉ và quyết tâm. Bên cạnh đó, thời gian qua tuy có khó khăn nhưng thời gian tới bạn sẽ tìm được cơ hội thăng hoa, những người vốn giàu có nay sẽ càng giàu hơn, những người chưa tìm được cơ hội phát tài thì có khả năng thăng hoa. Đặc biệt, đây là những ngày mà bạn có thể ăn mừng thành quả của mình.

Vận trình của bạn khá ổn, nhất là với những người còn đang "cô đơn lẻ bóng". Bạn cần chủ động thể hiện tình cảm của bản thân với đối tượng mà mình yêu thích. Việc dũng cảm theo đuổi tình cảm sẽ giúp cho bạn có được cơ hội và sự chủ động thể hiện với người ấy.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp này sẽ bừng sáng tài lộc, thuận lợi công danh.  Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh, bạn sẽ gặp được đối tác tiềm năng, giúp bạn gầy dựng sự nghiệp ổn định và kiếm được khối tài sản đáng mong chờ vào những năm về sau. Đồng thời, bạn vừa biết kiếm tiền vừa biết quản lý tiền bạc nên bạn sẽ vô cùng dồi dào về tài chính trong năm mới.

Ngoài ra, chuyện yêu đương của bạn cũng sẽ gặp nhiều may mắn. Tính cách hài hước, cởi mở giúp bạn dễ dàng thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh. Người độc thân khi tham gia vào các hoạt động tập thể sẽ dễ tìm được "nửa kia" lý tưởng của mình. 

con giap may man 3
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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