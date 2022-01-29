Bắt đầu từ ngày 30/01/2022, những con giáp sau được thần Phật phù hộ, mở túi hứng tiền, tài khoản tăng thêm vài con số

Tâm linh - Tử vi 29/01/2022 13:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được thần Phật phù hộ, mở túi hứng tiền, tài khoản tăng thêm vài con số từ ngày 30/01/2022.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu gặp khá nhiều may mắn, vận trình cũng tươi sáng hơn nhiều. Vận trình công danh sự nghiệp khá thuận lợi, các kế hoạch tiến hành trôi chảy nhờ Ấn Quan tương trợ. Đặc biệt, bạn sẽ có nhiều khoản thu, từ nguồn thu chính đến nguồn thu phụ đều khá dồi dào, thoải mái chi tiêu. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải biết tiết chế ham muốn mua sắm, chớ vung tay quá trán mà sắm sửa Tết quá đà.

Đường tình duyên có phần tốt dần lên, người độc thân nên tận dụng cơ hội này để tìm cho mình người tâm đầu ý hợp. Đồng thời, bạn đừng quá đặt nặng các tiêu chuẩn và gây khó khăn, áp lực cho chính bản thân mình. Và bạn hãy để mọi thứ tiến triển thật tự nhiên.

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp may mắn này thường thuộc tuýt người cực kỳ nghiêm túc trong công việc và cuộc sống, kỹ năng xã hội vững vàng, tốt bụng, rất trung thành với bạn bè xung quanh, tính tình ôn hòa dù có gặp khó khăn, thất bại trong cuộc sống. Tài vận tăng lên gấp bội, vận may không chỉ tăng vọt mà vận khí cũng ập đến. 

Về tình duyên, những bạn còn độc thân nên trân trọng tình cảm đang nảy nở với người khác giới, đừng mãi ngóng trông những điều xa vời. Nếu mở lòng mình hơn, biết đâu bạn lại có người dẫn về ra mắt gia đình ngay dịp Tết này đấy.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Những người thuộc con giáp này sẽ có khởi đầu của năm mới tràn đầy may mắn. Bạn nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, làm việc gì cũng sẽ được ủng hộ. Chuyện tiền bạc không có nhiều điều cần lo lắng, đặc biệt là khi cuối tuần có Thiên Tài và Thực Thần phù trợ. Túi tiền của bạn đã rủng rỉnh vì những khoản thưởng trước Tết nay lại càng dư dả hơn nếu bạn chớp được thời cơ, thực hiện các công việc kinh doanh thời vụ. 

Về vận trình tình cảm, người độc thân có cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Trong ngày hôm nay, bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, không nên tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình. Bạn hãy thử mở lòng ra để đón nhận sự quan tâm của người khác.

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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