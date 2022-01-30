Đúng 2 tuần tới, những con giáp sau được Thần Phật chiếu cố, làm ăn phát tài, phát lộc, tiền dồn thành núi

Tâm linh - Tử vi 30/01/2022 08:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được Thần Phật chiếu cố, làm ăn phát tài, phát lộc, tiền dồn thành núi trong 2 tuần nữa.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này được Tam Hợp quý nhân nâng đỡ, mọi nỗ lực làm việc của bạn sẽ được nhiều người công nhận. Vấn đề tài chính của bạn cũng rất tốt, có được nguồn thu ổn định trong giai đoạn này nên bạn có thể thoải mái việc chi tiêu. Thêm vào đó, cát tinh Thiên Đức xuất hiện là dấu hiệu khẳng định chỉ cần bạn cố gắng hết mình và biết đâu là thời điểm cần thể hiện bản thân thì chuyện phát triển danh tiếng không phải là quá khó.

Sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người tuổi này rất thu hút ánh nhìn của người khác giới, đặc biệt là trong thời điểm Tết, khi bạn chú ý hơn đến cách ăn mặc và cư xử. Khi có nhiều vệ tinh vây xung quanh, người độc thân cần tinh ý để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình, đồng thời đối xử chân thành với người đó, chắc chắn bạn sẽ tìm được bến bờ phù hợp.

 

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Đa số những người tuổi Mùi rất độc lập, có độc lập, có định hướng và lập trường riêng cho bản thân. Nhờ đức tính kiên nhẫn, chịu khó nên phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng vẫn nỗ lực vươn lên, tự rèn luyện cho mình sự mạnh mẽ, ngoan cường, nhờ vậy mà bạn luôn thành công dù sớm hay muộn. Sắp tới, dù đang trong ngày nghỉ lễ, không cần phải dành nhiều thời gian để lo lắng cho công việc nhưng những người làm đầu tư, kinh doanh vẫn thấy tiền chảy đều đặn vào trong túi của mình. Từ đó có thể thấy rằng những quyết định trước đó của bạn là vô cùng đúng đắn.

Vận trình tình cảm của bạn sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu đầy màu hồng. Người độc thân khiến người khác phải say đắm, mê mệt vì nụ cười của mình. Đối với những người đã có đôi có cặp, cả hai đều biết cách nhường nhịn lẫn nhau để gìn giữ hạnh phúc.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu là người biết xông pha, biết nắm bắt cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Đa số những người tuổi Dậu đều gặt hái được nhiều thành công từ sau những nỗ lực của bản thân, cuộc sống của họ nếu không giàu có thăng hoa thì cũng được tận hưởng một cuộc sống bình yên khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Do đó, những người tuổi này nên tận dụng cơ hội hiếm có này phát huy tài năng của mình như kinh doanh, đầu tư,... sẽ mang lại lợi nhuận và tiền tài.

Đường tình cảm cũng may mắn không kém nhờ Thổ sinh Kim. Quan hệ gia đình êm ấm, tốt đẹp, người thân trong nhà luôn đứng sau hỗ trợ bạn hết mình. Người độc thân vui vẻ tham gia các hoạt động giao lưu kết bạn, tiệc tùng, vui chơi, nhờ đó mà có cơ hội tìm thấy được một nửa của mình.

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bắt đầu từ ngày 30/01/2022, những con giáp sau được thần Phật phù hộ, mở túi hứng tiền, tài khoản tăng thêm vài con số

Bắt đầu từ ngày 30/01/2022, những con giáp sau được thần Phật phù hộ, mở túi hứng tiền, tài khoản tăng thêm vài con số

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được thần Phật phù hộ, mở túi hứng tiền, tài khoản tăng thêm vài con số từ ngày 30/01/2022.

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