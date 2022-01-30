Bắt đầu từ Mùng 1 Tết Nhâm Dần, những con giáp sau vạn sự như ý, hỉ sự 'lên hương', tận hưởng hạnh phúc ngập tràn

Vận tài lộc lên hương nhờ Tam Hợp nên con giáp may mắn này dù ở độ tuổi nào vẫn cực kỳ minh mẫn chuyện tiền bạc. Nhiều người muốn qua mặt bạn nhưng không được. Đồng thời, bạn luôn linh hoạt trong chuyện kiếm tiền. Do đó, bạn hãy tự thưởng cho bản thân món đồ yêu thích nào đó sau thời gian vất vả kiếm tiền.

Về chuyện tình cảm, Thủy sinh Mộc hàn gắn những vết nứt từ mối tình cũ của Dần. Hội độc thân mở lòng đón nhận thêm tình cảm mới. Các cặp đôi đang yêu nhau ngày càng thắm thiết hơn, biết giúp đỡ và sẻ chia khó khăn cho nhau trong cuộc sống để nửa kia đỡ tủi thân.

Tài lộc của những người thuôc con giáp này vô cùng khởi sắc vào do có Chính Tài phù trợ. Những ai làm việc chăm chỉ, trực Tết hoặc giải quyết các sự cố công việc trong Tết sẽ được hưởng một khoản tiền xứng đáng. Ai cũng nể phục và nhìn thấy sự cố gắng, nhiệt tình với công việc của bạn. Ngoài ra, bạn có thể cân nhắc làm những việc trọng đại hoặc những việc có ý nghĩa lấy may cho năm mới.

Bên cạnh đó, đường tình cảm của bạn ngày càng thuận lợi, người độc thân có cơ hội ra ngoài giao lưu tìm cho mình một nửa yêu thương. Hôm nay là ngày cho tình bạn tiến triển thêm một bậc mới, có thể sẽ làm lành với nhau hoặc liên lạc lại sau một thời gian xa cách khá lâu.

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Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đón một tuần khởi đầu của năm mới tràn đầy may mắn. Bạn nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, làm việc gì cũng sẽ được ủng hộ. Đây là thời điểm thích hợp để bạn nhìn nhận, đánh giá bản thân, lập kế hoạch phát triển cho năm mới. Chuyện tiền bạc không có nhiều điều cần lo lắng, đặc biệt là khi cuối tuần có Thiên Tài và Thực Thần phù trợ. Túi tiền của bạn đã rủng rỉnh vì những khoản thưởng trước Tết nay lại càng dư dả hơn nếu bạn chớp được thời cơ, thực hiện các công việc kinh doanh thời vụ.

Điểm sáng nhất trong thời gian tới của bạn chính là đường tình cảm. Tam Hợp độ mệnh giúp các bạn độc thân có cơ hội trò chuyện với người mình thích và có nhiều mối duyên mới. Đừng chạy trốn tình yêu mà hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có. Bạn sẽ thấy rằng tình yêu sẽ thắp sáng cho cuộc sống có phần ngột ngạt, tẻ nhạt của mình.

Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.