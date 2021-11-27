Trong mỗi gia đình đều có sử dụng gương để soi vào lúc cần thiết. Nhất là đối với chị em phụ nữ thì gương chính là một vật vô cùng được yêu thích. Tuy nhiên, bạn nên treo gương một cách hợp lý và không nên treo quá nhiều gương kính trong nhà mình. Bởi theo quan niệm của phong thủy thì gương chính là cầu nối giữa người âm và cõi dương gian.

Khi bạn treo nhiều người trong nhà về khoa học bạn dễ bị giật mình, bởi những cảnh tượng phản ánh thực tế tương phản. Xét về phong thủy, nhà nhiều gương thường dễ bị xui xẻo, tai ương bất ngờ. Thêm vào đó, nếu bạn treo gương trong phòng ngủ còn dễ bị mộng mị bóng đè không tốt cho sức khỏe .

Hoa khô, cây héo úa gây ảnh hưởng không tốt đến phong thủy cũng như người sống trong nhà. Chúng đại diện cho những nguồn năng lượng yếu, trì trệ, không có sinh khí.

Đây là hai món đồ dân gian khuyên không nên giữ trong nhà quá lâu. Hơn nữa, mùi hương của hoa khô hay cây héo đều gây ra khó chịu. Nếu đặt trong phòng kín sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người.

Để bàn thờ lung lay

Bàn thờ là nơi linh thiêng nên bạn cần hết sức chú trọng tới nó. Nếu như bàn thờ trong nhà bạn bị lung lay nghiêng lệch bạn nên tìm cách sửa chữa nó ngay lập tức. Đừng chần chừ kẻo dễ hao tài tán lộc, vận khí xấu, ảnh hưởng tới tình cảm gia đình cũng như cản trở sự nghiệp của gia chủ khó thăng tiến, tình cảm vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn.

Cốc chén vỡ

Trong quan niệm của người xưa, bát đĩa tượng trưng cho sự thịnh vượng, giàu có của một gia đình. Khi bạn ăn uống hoặc tiếp tục bày biện những chiếc bát đĩa sứt mẻ nghĩa là vô tình đón rước những thứ không may vào nhà.

Không nên giữ lại bát đĩa, cốc chén vỡ quá lâu vì nó tượng trưng cho sự sát thương. Sau khi làm vỡ những đồ vật này, nên cho vào túi nilon gói lại và bỏ ra ngoài thùng rác công cộng.

Lịch cũ

Cuốn lịch tượng trưng cho sự trôi chảy, dòng thời gian luôn chuyển động. Nếu giữ lại cuốn lịch cũ, thời gian sẽ bị trì trệ, thụt lùi, những điều may mắn không thể đến.

Vì vậy, để tránh xui xẻo, bạn nên bỏ cuốn lịch cũ đi. Thay vào đó hãy bày cuốn lịch mới, đúng với ngày tháng hiện tại.

Ghế bập bênh cũ

Nhiều gia đình có ghế bập bênh nhưng không sử dụng đến. Trong phong thủy, nó không hề đem lại may mắn cho gia chủ. Người xưa quan niệm rằng, chiếc ghế bập bênh cũ không dùng đến thì nó sẽ là nơi để thế lực vô hình ngự trị và mang đến điều bất hạnh, ảm đạm hoặc mất mát cho gia đình.

Đồng hồ hỏng, ngừng chạy

Về mặt phong thủy, người ta kiêng không giữ các đồ vật hư hỏng trong nhà, đặc biệt là những chiếc đồng hồ đã ngừng chay.

Người xưa cho rằng, đồng hồ tượng trưng cho dòng thời gian, cho sự sống. Nếu nó ngừng chạy nghĩa là hàm ý mang đến sự mất mát, không may mắn. Gia chủ nên nhanh chóng đem sửa đồng hồ hoặc thay một chiếc đồng hồ mới.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.