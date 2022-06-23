4 ngày tới đây, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh vinh quang, hốt tiền, hốt vàng, sự nghiệp tăng cao vụt, tình đầy 1 tim

Xem tử vi thấy tuổi Mùi hôm nay rất may mắn đường sự nghiệp nhờ Chính Quan nâng đỡ. Bạn hoặc người thân trong nhà sắp đón tin vui liên quan đến xin việc, thi cử, tăng lương, chế độ. Hôm nay là ngày cuối tuần bạn nên tranh thủ thư giãn để cơ thể nạp lại năng lượng tiếp tục chiến đấu.

Đừng quá cầu kỳ trong mối quan hệ, nếu không bạn rất dễ khiến nửa kia cảm thấy tình yêu của mình không đặc biệt chân thành, luôn có những toan tính.

Ngay cả những công việc nhỏ nhặt cũng có thể mang lại cho tuổi Mùi thật nhiều niềm vui và tiếng cười ngày Chính Ấn che chở. Thế nên bạn hãy dành thời gian và nhiệt huyết cho chúng, bạn sẽ thấy kết quả mang lại thật đáng hài lòng.

Tuổi Dậu

Tử vi dự báo đường sự nghiệp của tuổi Dậu không có gì phải chê vì được Chính Tài hỗ trợ. Bạn cứ chuyên tâm vào công việc chính của mình thì trời xanh sẽ không phụ bạn. Những nỗ lực của Dậu sớm được cấp trên nhìn thấy, cho vào danh sách nhân viên tốt của cơ quan.

Hỏa - Thổ tương sinh cho thấy tình hình tài chính đã có vẻ khấm khá lên, có người tìm được cách kinh doanh hợp lý trong thời điểm khó khăn này, nhờ đó mà bạn cảm thấy an tâm hơn. Dù cơ hội cải thiện rất nhỏ cũng phải cố gắng, nỗ lực bạn nhé.

Đào hoa vượng lên, hãy tiếp tục toát ra vẻ chín chắn, bạn rất thu hút người khác phái, rất nhiều người sẽ tỏ ra thiện ý với bạn, có thể chọn lựa thoải mái.

Tuổi Hợi

Chính Ấn chiếu mệnh giúp tuổi Hợi đòi được quyền lợi trong công việc, người làm chức cao thì có tiếng nói trong cơ quan. Tuy nhiên hôm nay bạn đừng để tâm đến công việc quá nhiều, áp lực quá sinh ra căng thẳng, hãy nạp năng lượng để mai còn cày cuốc.

Chính Tài đại diện cho tài lộc của tuổi Hợi đang gia tăng, bạn thấy rõ được số tiền của mình đang ngày một nhiều lên sau một thời gian không ngừng tích lũy. Cho dù thu nhập không tăng đáng kể nhưng làm tốt việc tiết kiệm nên bạn cảm thấy rất an tâm.

Cảm giác rất ngọt ngào khi ở bên người yêu, dù cả hai không nói gì và làm việc riêng nhưng bạn vẫn cảm thấy rất hòa hợp, thân thiết.