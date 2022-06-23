4 ngày tới đây, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh vinh quang, hốt tiền, hốt vàng, sự nghiệp tăng cao vụt, tình đầy 1 tim

Tâm linh - Tử vi 23/06/2022 08:21

Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc và tình yêu của 3 con giáp may mắn trong 4 ngày tới.

Tuổi Mùi

Xem tử vi thấy tuổi Mùi hôm nay rất may mắn đường sự nghiệp nhờ Chính Quan nâng đỡ. Bạn hoặc người thân trong nhà sắp đón tin vui liên quan đến xin việc, thi cử, tăng lương, chế độ. Hôm nay là ngày cuối tuần bạn nên tranh thủ thư giãn để cơ thể nạp lại năng lượng tiếp tục chiến đấu.

4 ngày tới đây, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh vinh quang, hốt tiền, hốt vàng, sự nghiệp tăng cao vụt, tình đầy 1 tim - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả những công việc nhỏ nhặt cũng có thể mang lại cho tuổi Mùi thật nhiều niềm vui và tiếng cười ngày Chính Ấn che chở. Thế nên bạn hãy dành thời gian và nhiệt huyết cho chúng, bạn sẽ thấy kết quả mang lại thật đáng hài lòng.

Đừng quá cầu kỳ trong mối quan hệ, nếu không bạn rất dễ khiến nửa kia cảm thấy tình yêu của mình không đặc biệt chân thành, luôn có những toan tính.

Tuổi Dậu

Tử vi dự báo đường sự nghiệp của tuổi Dậu không có gì phải chê vì được Chính Tài hỗ trợ. Bạn cứ chuyên tâm vào công việc chính của mình thì trời xanh sẽ không phụ bạn. Những nỗ lực của Dậu sớm được cấp trên nhìn thấy, cho vào danh sách nhân viên tốt của cơ quan.

Hỏa - Thổ tương sinh cho thấy tình hình tài chính đã có vẻ khấm khá lên, có người tìm được cách kinh doanh hợp lý trong thời điểm khó khăn này, nhờ đó mà bạn cảm thấy an tâm hơn. Dù cơ hội cải thiện rất nhỏ cũng phải cố gắng, nỗ lực bạn nhé.

Đào hoa vượng lên, hãy tiếp tục toát ra vẻ chín chắn, bạn rất thu hút người khác phái, rất nhiều người sẽ tỏ ra thiện ý với bạn, có thể chọn lựa thoải mái.

 

Tuổi Hợi

Chính Ấn chiếu mệnh giúp tuổi Hợi đòi được quyền lợi trong công việc, người làm chức cao thì có tiếng nói trong cơ quan. Tuy nhiên hôm nay bạn đừng để tâm đến công việc quá nhiều, áp lực quá sinh ra căng thẳng, hãy nạp năng lượng để mai còn cày cuốc.

Chính Tài đại diện cho tài lộc của tuổi Hợi đang gia tăng, bạn thấy rõ được số tiền của mình đang ngày một nhiều lên sau một thời gian không ngừng tích lũy. Cho dù thu nhập không tăng đáng kể nhưng làm tốt việc tiết kiệm nên bạn cảm thấy rất an tâm.

Cảm giác rất ngọt ngào khi ở bên người yêu, dù cả hai không nói gì và làm việc riêng nhưng bạn vẫn cảm thấy rất hòa hợp, thân thiết.

  • Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm tham khảo
Bước sang ngày 22/6: Vận tình lên hương, đại cát, đại lợi, tiền vào túi nhiều vô kể, may mắn gọi tên 3 con giáp

Bước sang ngày 22/6: Vận tình lên hương, đại cát, đại lợi, tiền vào túi nhiều vô kể, may mắn gọi tên 3 con giáp

Ngày 22/6 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ có vận trình hanh thông, tiền nhiều vô kể, hạnh phúc cạnh bên

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp tử vi hằng ngày

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 57 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 57 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 10 giờ 22 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 57 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 57 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 12 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 13 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026