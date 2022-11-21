3 năm Tam Tai không bằng 1 năm Thái Tuế: 4 con giáp phạm Thái Tuế nặng nhất năm 2023, bị Thần Tài hắt hủi, làm mãi vẫn nghèo

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 06:04

Năm 2023, 4 con giáp này phạm Thái Tuế, vận trình lao đao, tai ương rình rập, làm gì cũng trắc trở.

Tuổi Mão

Năm 2023 là năm bản mệnh của người cầm tinh con mèo, cũng là năm mà họ "phạm Thái Tuế". Năm này, sự phát triển của người cầm tinh con mèo có thể gặp phải những thất bại trong sự nghiệp. Quan trọng nhất là, người tuổi này hay bốc đồng, căn cơ không vững, luôn hy vọng một bước lên trời.

Do đó, năm 2023 là thời điểm khó khăn nhất trong cuộc sống của họ, cảm xúc của người cầm tinh con mèo sẽ trở nên nóng nảy, ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp và ảnh hưởng lớn đến cuộc hôn nhân và gia đình. Ngoài ra, những người cầm tinh con thỏ, bởi vì bốc đồng, cũng dễ bị ảnh hưởng của bạn bè, trong công việc và tài chính, sẽ có một số vấn đề nhỏ.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn sẽ bước vào năm Tam tai thứ 2 trong năm 2023, và tài vận tổng thể sẽ trở nên uể oải và ảm đạm. Người tuổi Thìn rất năng động và có yêu cầu bản thân cao, nhưng vào năm 2023, mọi thứ sẽ diễn biến theo chiều hướng tồi tệ hơn, vì có quá nhiều khó khăn xung quanh. Dù họ có đặt ra mục tiêu gì đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn không thể đạt được.5 tuổi phạm Thái Tuế năm 2023: Cách giải hạn Thái Tuế, giảm vận xui - BlogAnChoi. Trong năm Quý Mão 2023, 5 con giáp phạm Thái Tuế là Tý, Ngọ, Mão, Dậu và Thìn. Đối với những tuổi này, vận hạn Thái Tuế năm 2023 khá nghiêm trọng, cả năm. Những người tuổi Thìn sẽ bước vào năm Tam tai thứ 2 trong năm 2023, và tài vận tổng thể sẽ trở nên uể oải và ảm đạm. Người tuổi Thìn rất năng động và có yêu cầu bản thân cao, nhưng vào năm 2023, mọi thứ sẽ diễn biến theo chiều hướng tồi tệ hơn, vì có quá nhiều khó khăn xung quanh. Dù họ có đặt ra mục tiêu gì đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn không thể đạt được. https://bloganchoi.com/tuoi-pham-thai-tue-nam-2023/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - 5 tuổi phạm Thái Tuế năm 2023: Cách giải hạn Thái Tuế, giảm vận xui - BlogAnChoi. Trong năm Quý Mão 2023, 5 con giáp phạm Thái Tuế là Tý, Ngọ, Mão, Dậu và Thìn. Đối với những tuổi này, vận hạn Thái Tuế năm 2023 khá nghiêm trọng, cả năm. Những người tuổi Thìn sẽ bước vào năm Tam tai thứ 2 trong năm 2023, và tài vận tổng thể sẽ trở nên uể oải và ảm đạm. Người tuổi Thìn rất năng động và có yêu cầu bản thân cao, nhưng vào năm 2023, mọi thứ sẽ diễn biến theo chiều hướng tồi tệ hơn, vì có quá nhiều khó khăn xung quanh. Dù họ có đặt ra mục tiêu gì đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn không thể đạt được. https://bloganchoi.com/tuoi-pham-thai-tue-nam-2023/

Trong năm Thái Tuế, các mối quan hệ giữa các cá nhân yếu kém, dễ ảnh hưởng đến tình5 tuổi phạm Thái Tuế năm 2023: Cách giải hạn Thái Tuế, giảm vận xui - BlogAnChoi. Trong năm Quý Mão 2023, 5 con giáp phạm Thái Tuế là Tý, Ngọ, Mão, Dậu và Thìn. Đối với những tuổi này, vận hạn Thái Tuế năm 2023 khá nghiêm trọng, cả năm. Sức khỏe: Trong năm Thái Tuế, các mối quan hệ giữa các cá nhân yếu kém, dễ ảnh hưởng đến tình cảm, gây lo lắng, căng thẳng tinh thần hoặc mất ngủ, nên tiếp xúc với thiên nhiên, tập thể dục nhiều hơn để giảm bớt căng thẳng.Tình duyên: Người đã kết hôn nên đề phòng tranh chấp nhân sự trong gia đình trong năm 2023, nhất là đối nhân xử thế, bạn bè của nửa kia cần thận trọng trong lời nói và việc làm. https://spress.net/ cảm, gây lo lắng, căng thẳng tinh thần hoặc mất ngủ, nên tiếp xúc với thiên nhiên, tập thể dục nhiều hơn để giảm bớt căng thẳng.

3 năm Tam Tai không bằng 1 năm Thái Tuế: 4 con giáp phạm Thái Tuế nặng nhất năm 2023, bị Thần Tài hắt hủi, làm mãi vẫn nghèo - Ảnh 4
Năm 2023, những tuổi này vận hạn Thái Tuế năm 2023 khá nghiêm trọng, cả năm sẽ gặp nhiều chuyện không may mắn, dễ bị tai nạn, bệnh tật. Ảnh minh họa: Internet

Người đã kết hôn nên đề phòng tranh chấp nhân sự trong gia đình trong năm 20235 tuổi phạm Thái Tuế năm 2023: Cách giải hạn Thái Tuế, giảm vận xui - BlogAnChoi. Trong năm Quý Mão 2023, 5 con giáp phạm Thái Tuế là Tý, Ngọ, Mão, Dậu và Thìn. Đối với những tuổi này, vận hạn Thái Tuế năm 2023 khá nghiêm trọng, cả năm. Sức khỏe: Trong năm Thái Tuế, các mối quan hệ giữa các cá nhân yếu kém, dễ ảnh hưởng đến tình cảm, gây lo lắng, căng thẳng tinh thần hoặc mất ngủ, nên tiếp xúc với thiên nhiên, tập thể dục nhiều hơn để giảm bớt căng thẳng.Tình duyên: Người đã kết hôn nên đề phòng tranh chấp nhân sự trong gia đình trong năm 2023, nhất là đối nhân xử thế, bạn bè của nửa kia cần thận trọng trong lời nói và việc làm. https://bloganchoi.com/tuoi-pham-thai-tue-nam-2023/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - 5 tuổi phạm Thái Tuế năm 2023: Cách giải hạn Thái Tuế, giảm vận xui - BlogAnChoi. Trong năm Quý Mão 2023, 5 con giáp phạm Thái Tuế là Tý, Ngọ, Mão, Dậu và Thìn. Đối với những tuổi này, vận hạn Thái Tuế năm 2023 khá nghiêm trọng, cả năm. Sức khỏe: Trong năm Thái Tuế, các mối quan hệ giữa các cá nhân yếu kém, dễ ảnh hưởng đến tình cảm, gây lo lắng, căng thẳng tinh thần hoặc mất ngủ, nên tiếp xúc với thiên nhiên, tập thể dục nhiều hơn để giảm bớt căng thẳng.Tình duyên: Người đã kết hôn nên đề phòng tranh chấp nhân sự trong gia đình trong năm 2023, nhất là đối nhân xử thế, bạn bè của nửa kia cần thận trọng trong lời nói và việc làm. https://bloganchoi.com/tuoi-pham-thai-tue-nam-2023/, nhất là đối nhân xử thế, bạn bè của nửa kia cần thận trọng trong lời nói và việc làm.

Về tiền bạc, năm 2023 người tuổi Thìn có thể xảy ra những sự cố thiệt hại nghiêm trọng về tài chính, những khoản đầu tư tài chính mua vào như cổ phiếu có tính rủi ro cao sẽ bị tổn thất nghiêm trọng5 tuổi phạm Thái Tuế năm 2023: Cách giải hạn Thái Tuế, giảm vận xui - BlogAnChoi. Trong năm Quý Mão 2023, 5 con giáp phạm Thái Tuế là Tý, Ngọ, Mão, Dậu và Thìn. Đối với những tuổi này, vận hạn Thái Tuế năm 2023 khá nghiêm trọng, cả năm. Tài lộc: Về tiền bạc, năm 2023 người tuổi Thìn có thể xảy ra những sự cố thiệt hại nghiêm trọng về tài chính, những khoản đầu tư tài chính mua vào như cổ phiếu có tính rủi ro cao sẽ bị tổn thất nghiêm trọng, sẽ mang đến những khủng hoảng lớn cho người tuổi Thìn. Dù thế nào đi nữa, trong năm 2023, người tuổi Thìn phải chăm lo tiền bạc thật tốt, có kế hoạch đầu tư và quản lý tiền bạc thì phải đặt sự an toàn và ổn định lên hàng đầu.Công việc: Mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp dưới ở mức trung bình, dễ xảy ra xích mích, bí bách, thiếu giao tiếp hoặc hiểu lầm lời nói và làm mất lòng người khác. Công việc là một năm hỗn tạp. Hãy nhớ rằng nếu bạn có thể duy trì mối quan hệ hài hòa giữa các cá nhân , sự nghiệp của bạn sẽ có một sự phát triển tốt hơn. https://bloganchoi.com/tuoi-pham-thai-tue-nam-2023/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - 5 tuổi phạm Thái Tuế năm 2023: Cách giải hạn Thái Tuế, giảm vận xui - BlogAnChoi. Trong năm Quý Mão 2023, 5 con giáp phạm Thái Tuế là Tý, Ngọ, Mão, Dậu và Thìn. Đối với những tuổi này, vận hạn Thái Tuế năm 2023 khá nghiêm trọng, cả năm. Tài lộc: Về tiền bạc, năm 2023 người tuổi Thìn có thể xảy ra những sự cố thiệt hại nghiêm trọng về tài chính, những khoản đầu tư tài chính mua vào như cổ phiếu có tính rủi ro cao sẽ bị tổn thất nghiêm trọng, sẽ mang đến những khủng hoảng lớn cho người tuổi Thìn. Dù thế nào đi nữa, trong năm 2023, người tuổi Thìn phải chăm lo tiền bạc thật tốt, có kế hoạch đầu tư và quản lý tiền bạc thì phải đặt sự an toàn và ổn định lên hàng đầu.Công việc: Mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp dưới ở mức trung bình, dễ xảy ra xích mích, bí bách, thiếu giao tiếp hoặc hiểu lầm lời nói và làm mất lòng người khác. Công việc là một năm hỗn tạp. Hãy nhớ rằng nếu bạn có thể duy trì mối quan hệ hài hòa giữa các cá nhân , sự nghiệp của bạn sẽ có một sự phát triển tốt hơn. https://bloganchoi.com/tuoi-pham-thai-tue-nam-2023/, sẽ mang đến những khủng hoảng lớn cho người tuổi Thìn. Dù thế nào đi nữa, trong năm 2023, người tuổi Thìn phải chăm lo tiền bạc thật tốt, có kế hoạch đầu tư và quản lý tiền bạc thì phải đặt sự an toàn và ổn định lên hàng đầu.

Mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp dưới ở mức trung bình, dễ xảy ra xích mích,5 tuổi phạm Thái Tuế năm 2023: Cách giải hạn Thái Tuế, giảm vận xui - BlogAnChoi. Trong năm Quý Mão 2023, 5 con giáp phạm Thái Tuế là Tý, Ngọ, Mão, Dậu và Thìn. Đối với những tuổi này, vận hạn Thái Tuế năm 2023 khá nghiêm trọng, cả năm. Tài lộc: Về tiền bạc, năm 2023 người tuổi Thìn có thể xảy ra những sự cố thiệt hại nghiêm trọng về tài chính, những khoản đầu tư tài chính mua vào như cổ phiếu có tính rủi ro cao sẽ bị tổn thất nghiêm trọng, sẽ mang đến những khủng hoảng lớn cho người tuổi Thìn. Dù thế nào đi nữa, trong năm 2023, người tuổi Thìn phải chăm lo tiền bạc thật tốt, có kế hoạch đầu tư và quản lý tiền bạc thì phải đặt sự an toàn và ổn định lên hàng đầu.Công việc: Mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp dưới ở mức trung bình, dễ xảy ra xích mích, bí bách, thiếu giao tiếp hoặc hiểu lầm lời nói và làm mất lòng người khác. Công việc là một năm hỗn tạp. Hãy nhớ rằng nếu bạn có thể duy trì mối quan hệ hài hòa giữa các cá nhân , sự nghiệp của bạn sẽ có một sự phát triển tốt hơn. https://spress.net/ bí bách, thiếu giao tiếp hoặc hiểu lầm lời nói và làm mất lòng người khác. Công việc là một năm hỗn tạp. Hãy nhớ rằng nếu bạn có thể duy trì mối quan hệ hài hòa giữa các cá nhân , sự nghiệp của bạn sẽ có một sự phát triển tốt hơn.

Tuổi Tý

Đối với người cầm tinh con chuột, năm 2023, vận thế tổng hợp rất kém, dù ở phương diện nào, cũng không có cách nào đạt được kết quả tốt. Về phương diện sự nghiệp, sẽ bị lãnh đạo chèn ép, căn bản là không có cách nào có được cơ hội việc làm tốt. Về tiền bạc, sẽ ở trong tình trạng mất cân bằng thu nhập và chi tiêu nghiêm trọng. Về phương diện tình cảm, người cầm tinh con chuột cũng không được suôn sẻ.

Vận thế của chúng ta một phần là trời sinh, một phần tự mình làm chủ do đó không nên cho mình ám chỉ không tốt, cho dù là phạm thái tuế, chúng ta cũng có thể cổ vũ cho mình, mua một món đồ trang sức đẹp mắt coi như chuyển vận, giúp tinh thần phấn chấn.

Tuổi Dậu

Năm 2023 là thời điểm mà người tuổi Dậu phải đối mặt với những vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng. Vì lí do công việc, họ sẽ phải đi công tác khá nhiều và có thể gặp phải loạt vấn đề như trễ chuyến đi, thất lạc hành lý, ốm đau… Chính vì vậy, trong năm phạm Thái Tuế 2023, con giáp này cần đặt sức khoẻ lên hàng đầu.

3 năm Tam Tai không bằng 1 năm Thái Tuế: 4 con giáp phạm Thái Tuế nặng nhất năm 2023, bị Thần Tài hắt hủi, làm mãi vẫn nghèo - Ảnh 10
Bước sang năm 2023, có 3 con giáp phạm Thái Tuế nặng, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ dành thời gian chăm chút cho sức khoẻ, người tuổi Dậu cần chịu khó quan sát từng thay đổi của cơ thể để có thể đến bệnh viện khám chữa kịp thời. Nếu có điều kiện, những ngừoi này cần vận động và tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn để “xoa dịu” những lo lắng, căng thẳng hay cảm xúc tiêu cực.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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