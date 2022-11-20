Thần Tài chốt sổ đỏ 2023: 4 con giáp có vận đỏ nhất tháng 12, phất lên như vũ bão, đổi đời trong chớp mắt, ăn Tết linh đình

Sửu hoạt bát đáng yêu, lại nhẹ nhàng, hòa đồng, làm việc gì cũng khéo léo, lại có thêm các mối nhân duyên tốt đẹp nên hầu như không phải có lo lắng về cái ăn cái mặc.

Đây sẽ là thời điểm Sửu lội ngược vòng thành công. Sửu được các vị thần may mắn chiếu cố, nếu không trở thành đại gia thì cũng có nhà có xe, cuộc sống đầy đủ sung túc.

Bước sang tháng 12 dương lịch, người tuổi Sửu làm kinh doanh có tài lộc dồi dào hơn thấy rõ. Con giáp này được tạo cơ hội, nguồn vốn, mối quan hệ để phát triển công việc. Người tuổi này bắt được thời cơ, phú quý sẽ gõ cửa. Một chương mới trong cuộc đời của họ sẽ bắt đầu.

Không chỉ chuyện tài lộc mà tình duyên của người tuổi Sửu khoảng thời gian này cũng thăng hoa. Con giáp này sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian vì có người yêu cưng chiều hết mực, yêu thương bạn trọn vẹn.

Tuổi Dậu

Nửa đầu năm 2022, tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, đến tháng cuối năm 2022 cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Người tuổi Dậu một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay. Trong thời gian tới, tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Lời khuyên cho tuổi Dậu là chỉ cần không ngừng trau dồi tri thức, kĩ năng cho bản thân, biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản kha khá cho bản thân và gia đình. Đây cũng là khoảng thời gian tuổi Dậu sẽ được mọi người trả nợ, vì thế mà số dư tài khoản chỉ có tăng không có giảm. Đặc biệt, khi bước sang năm 2023 người tuổi Dậu càng thăng hoa việc mua nhà, sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi có tính cách rất ôn hòa, không có sở thích hoạt động xã hội nhưng cũng không quá hướng nội.

Vào tháng 12 Dương lịch, 4 con giáp này sa chân vào hố vàng, chuyển mình thành đại gia. Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng này, sự nghiệp phát triển của họ sẽ có bước nhảy vọt về chất, không khó kiếm tiền. Đó là vì con giáp này có phương pháp làm việc hiệu quả, nhạy bén, được nhiều người ủng hộ, hợp tác.

Do đó, họ sẽ có sự thay đổi lớn trong sự nghiệp, giải quyết được tình trạng khó khăn ở hiện tại.

Cuối năm nay, con giáp tuổi Hợi cũng được "chắp cánh" nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân, có sự ủng hộ của nhiều người nên con đường thăng tiến cuối năm nay có bước nhảy vọt.

Có thể nói, năm hết Tết đến, người tuổi Hợi sẽ không thiếu tiền, là người thắng trong năm 2023 tới.

Tuổi Mùi

Bạn giỏi nghiên cứu cảm xúc và luôn có thể nhìn thấu mọi thứ. Bạn có khả năng phán đoán chính xác và sức mạnh mạnh mẽ. Bạn đã và đang phát triển và bạn đã mang lại cho mình cảm giác an toàn.

Những người tuổi Mùi trông có vẻ yếu ớt nhưng thực chất chúng lại vô cùng mạnh mẽ. Bạn luôn có thể sắp xếp mọi thứ rõ ràng. Bạn không chủ động làm tổn thương ai, nhưng bạn cũng không cho phép mình bị tổn thương một cách dễ dàng.

Trước khi kết thúc năm 2022, ngôi sao tài lộc sẽ quay trở lại, và người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn. Bạn được dự đoán sẽ tăng tiến tài lộc, tiền bạc rủng rỉnh không ngớt, vô cùng giàu có. Bạn không đặc biệt quan tâm đến danh vọng và tài sản, nhưng bạn luôn có được cả danh và tài. Và bạn sẽ luôn trân trọng tất cả những gì bạn có, và sức mạnh của bạn được định sẵn để ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.