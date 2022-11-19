10 ngày cuối tháng 11: 3 con giáp bị 'tiền đè', thoát khỏi vận đen, cuối năm dư dả tiền sắm Tết

Theo tử vi , người tuổi Mão luôn chăm chỉ, chịu khó. Họ rất có năng lực và luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Đối với người tuổi này, chỉ cần họ quyết tâm làm thì việc gì cũng có thể hoàn thành, khó khăn cũng không thể làm tuổi Mão nản lòng, quyết bám trụ đến cùng. Dựa vào khả năng và nỗ lực của bản thân, họ sẽ mở ra cho mình nhiều cơ hội phát triển.

Vào 10 ngày cuối tháng 11, người tuổi Mão sẽ vượt qua mọi sóng gió thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi kế hoạch của mình. Họ đi đến đâu, làm gì cũng được quý nhân yêu mến và sẵn sàng đưa tay giúp đỡ. Vốn là người chăm chỉ, có năng lực, họ sẽ tận dụng tốt cơ hội của mình, làm nên bước đột phá, cả công việc chính và phụ đều khởi sắc, thu nhập tăng lên trông thấy.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ có sự quan sát tỉ mỉ, tinh tế. Nhờ đó họ có thể đánh giá các vấn đề ở nhiều góc cạnh và rút ra những bài học hữu ích.

Con giáp này có thể suy luận nhanh nhạy, đa chiều và áp dụng kiến thức, kỹ năng mình có vào công việc một cách chính xác.

10 ngày cuối tháng 11 năm nay, người tuổi Tỵ như diều gặp gió, mọi sự thuận lợi. Họ đạt được thành công cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân.

Con giáp tuổi Tỵ hoàn toàn có thể mở rộng tầm nhìn của mình, thể hiện năng lực xuất sắc để mọi người thấy khía cạnh tốt nhất của họ.

Họ cũng có thể nhận biết chính xác các cơ hội nên công việc kinh doanh ngày càng trở nên thông thuận, thu được lợi nhuận lớn. Mọi việc của con giáp tuổi Tỵ diễn ra vô cùng suôn sẻ, có được cuộc sống hạnh phúc, tương lai có thể đạt được điều mà họ mong đợi.

Tuổi Dần

3 con giáp cực suôn sẻ vào 10 ngày cuối tháng 11 này, làm gì cũng thắng lợi, túi tiền rủng rỉnh, công việc phát đạt. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần tuy ít nói nhưng được việc. Họ thường thể hiện bằng hành động thay vì những lời khoa trương. Với Dần, thời gian chính là câu trả lời chân thực nhất. Bản mệnh được cấp trên công nhận vì những cống hiến, lập được ngày càng nhiều thành tích lớn.

10 ngày cuối tháng 11, Dần gặp vận may liên tục. Sự nghiệp hứa hẹn thuận buồm xuôi gió, sự giàu có của họ cũng tăng lên nhanh chóng. Những người biết nắm lấy cơ hội và phát huy tốt khả năng của mình, quản lý tiền bạc hiệu quả sẽ là người vươn lên phía trước, tạo nên sự khác biệt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm