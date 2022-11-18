Những con giáp nào được Thần Phật chở che, giỏi giang hơn người, có căn phú quý, sang năm 2023 không còn lo cơm ăn áo mặc?

Những người tuổi Dần có thể đón những bước tiến mới đầy suôn sẻ và khả quan trong năm Quý Mão. Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Trong năm 2023, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư.

Cũng nhờ vậy, bước sang năm 2023, tuổi Dần cho thấy khả năng kiếm được nhiều tiền bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, bạn có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Vốn dĩ Dần luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn.

Dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Dần đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Người theo nghiệp kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Bản mệnh may mắn có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng.

Còn những người tuổi này theo nghiệp trồng trọt, chăn nuôi thì mùa màng bội thu, vật nuôi bán được giá, sản lượng nông sản tăng cao. Cứ thế người tuổi này ngày một thăng hoa trong sự nghiệp, kiếm tiền về đầy túi.

Tuổi Tuất

Khi bước vào năm 2023, tuổi Tuất được dự báo có vận thế vô cùng vượng phát. Các lĩnh vực đều có thể đạt được thành tựu viên mãn.

Con giáp này Được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên người tuổi Tuất “làm đâu thắng đó”.

Nhờ được nhận nhiều may mắn trời ban nên năm 2023. tuổi Tuất hoàn thành tốt các kế hoạch đầu tư và nhận kết quả rực rỡ hơn dự kiến ban đầu. Đây chính là cơ hội để triển khai các kế hoạch làm ăn buôn bán, kinh doanh tất thắng. Nếu tuổi Tuất còn chần chừ do dự thì sẽ đánh mất lợi thế sẵn có của mình.

Người tuổi Tuất thông minh, nhanh trí, luôn có hướng giải quyết trong bất kì trường hợp nào. Với trực giác nhạy bén của mình, người tuổi Tuất càng dễ thành công trong làm ăn kinh doanh, buôn bán.

Hiểu rõ thế mạnh của mình, bản mệnh không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để có thể nhanh chóng gia tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của bản thân và cả gia đình. Ngay trong năm 2023, cơ hội làm giàu sẽ đến với Tuất. nếu bản mệnh biết tận dụng thì việc kinh doanh sẽ đem tới khoản lợi nhuận vượt ngoài mong đợi.



Nhất là vào thời điểm nửa cuối năm 2023, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc. Việc làm ăn ngày càng hanh thông,gặp thời, gặp vận, được những đối tác đáng tin cậy để hợp tác lâu dài. Chẳng những vậy, nếu nắm bắt cơ hội về bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Tuất sẽ không ngừng sinh sôi, nảy nở. Đây có thể nói, là năm tài chính thịnh vượng của không ít những người có năm sinh tuổi Tuất và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Những nỗ lực của bạn được đền đáp xứng đáng. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến.

Tuổi Thân

Con giáp may mắn tháng 1 Âm lịch tiếp theo đó là những người tuổi Thân. Mặc dù, 2023 là năm giữa Tam Tai đem tới nhiều bất lợi và khó khăn cho bản mệnh, nhưng vào 3 tháng đầu năm mới, tuổi này lại có nhiều hên may đưa tới.

Họ có những dự định ấp ủ trong công việc làm ăn. Tuổi này nên yên tâm tiến hành, bản mệnh được giúp đỡ của quý nhân. Chính vì vậy, làm ăn gặp thời, “đánh đâu thắng đó”, tiền bạc hanh thông dễ kiếm.

3 con giáp giàu khủng vào năm 2023, làm việc gì cũng trơn tru, tiền tài tăng vọt. Ảnh minh họa: Internet

Luận tử vi 2023 tiền bạc trong năm có sự đầu tư khá nhiều vào làm ăn. Nếu gặp khó khăn trong công việc hoặc về vốn kinh doanh thì sẽ được anh em, bạn bè và người thân hỗ trợ. Cuộc sống được Thần Tài ban phước cho nên tài lộc tăng lên nhanh chóng, phúc lộc đủ đầy.

Bản mệnh nhận được cát lợi trong công việc cũng như nhận được lộc về tiền bạc, do người khác biếu tặng. Ngoài ra, tuổi Thân có thể cân nhắc đầu tư tiền bạc khi có cơ hội làm kinh doanh đưa tới.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.