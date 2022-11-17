Nhân duyên tiền định: 3 cặp con giáp hợp mệnh, hốt hết lộc của thiên hạ, tiền bạc tiêu 7 đời không hết, gia đạo viên mãn khó ai sánh bằng

Mùi và Hợi là 2 con giáp có nhiều điểm tương đồng trong tính cách, bảo đảm họ dễ trở thành một cặp đôi hoàn hảo nếu trở thành người một nhà. Họ cùng có trái tim ấm áp, dịu dàng, bản tính lương thiện, biết nhường nhịn, hay chiều lòng và giúp đỡ người khác. Đây cũng chính là đặc điểm khiến họ thấy đối phương hấp dẫn và đáng trân trọng.

Bên cạnh đó, nếu như Hợi dễ tính, tin người và nhát gan, thì Mùi lại cẩn thận, tinh tế và kiên định. Mùi sẽ bảo vệ Hợi trước những khó khăn thử thách, còn Hợi vốn nhiều phúc lộc, sẽ đem đến may mắn và thịnh vượng cho Mùi. Gia đình có vợ chồng 2 tuổi này thì phần nhiều là sẽ hạnh phúc êm ấm, ít khi bát đũa xô nhau, cả đời chỉ chăm chỉ làm ăn, chẳng mấy mà hưng thịnh.

Theo tử vi, có thể nói tính cách của tuổi Dần và tuổi Mão khá khác nhau nhưng khi kết hợp lại họ lại đặc biệt gần gũi và thấu hiểu lẫn nhau. Vì vậy, nếu như cặp đôi Dần và Mão cùng về chung một nhà, họ sẽ dễ dàng giải quyết mọi khó khăn, cuộc sống sẽ trở nên thuận lợi và suôn sẻ hơn. Chính sự nhẹ nhàng của tuổi Dần sẽ kìm lại bớt sự nóng nảy và vội vàng của tuổi Mão, nhờ vậy là mọi việc dần trở nên suôn sẻ và thuận lợi.

Nếu tuổi Dần là những người giỏi kiếm tiền thì tuổi Mão lại rất giỏi quản lý chi tiêu. Vì vậy, nếu có một hậu phương vững chắc như Mão thì chắc chắn Dần sẽ vô cùng an tâm giao phó nhà cửa, con cái cho Mão để bản thân ra ngoài kiếm tiền, tăng thu nhập cho gia đình.

Sau khi về chung một nhà, cặp đôi ban đầu có thể vướng phải một số khó khăn về kinh tế. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, khi vợ chồng đồng lòng, trợ giúp nhau thì họ sẽ phất lên như diều gặp gió, đường con cái cũng suôn sẻ.

Cặp đôi Dậu - Sửu

Theo tử vi học, tuổi Dậu và tuổi Sửu kết hợp thì sẽ tạo ra một cặp đôi tình cảm sâu sắc khó ai sánh bằng.

Điều này có được là do hai con giáp đều thuộc tuýp người cần mẫn, chăm chỉ và sống chân tình và tử tế với hầu hết mọi người. Dậu và Sửu thường không phải xuất thân trong gia đình giàu có nên họ luôn hiểu được giá trị của cuộc sống, luôn biết được chỉ có làm thì mới có ăn, nên họ trân trọng sức lao động và đồng tiền mà mình kiếm được.

3 cặp con giáp cực hợp mệnh, lấy nhau về không lo nghèo đói, cuộc sống êm ả hạnh phúc, càng già càng giàu. Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, cả 2 tuổi này đều có ý chí cầu tiến, muốn hướng tới tương lai tốt đẹp, gầy dựng cuộc sống ổn định và vững chắc.

Chính vì thế, nếu trở thành phu thê, họ sẽ có trách nhiệm với đối phương. Sự chăm chỉ của tuổi Dậu kết hợp với sự ổn định của tuổi Sửu sẽ tạo nên một gia đình đầy đủ hạnh phúc, sung túc và viên mãn.

Nếu chăm chỉ làm ăn, cặp vợ chồng tuổi Dậu và Sửu có thể sẽ tích lũy được một khối tài sản lớn, thoải mái sống an nhàn đến tuổi già.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm tham khảo!