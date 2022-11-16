Đúng 17H hôm nay (15/11): Thần Tài chỉ đích 3 con giáp này tài lộc kéo đến bất ngờ, dễ trúng số đổi đời, bước chân vào giới siêu giàu

Người tuổi Tỵ được hưởng nhiều cát khí trong ngày Lục Hợp độ mệnh. Các kế hoạch công việc mà con giáp này đang tiến hành đều mang tới kết quả như ý. Bạn cũng được cấp trên cất nhắc và đối tác, khách hàng tin tưởng nên đạt được thành tích rất cao, có thể nắm giữ được những vị trí quan trọng trong công ty.

Vận trình tình cảm tuy không có sóng gió nào quá lớn, tuy nhiên cũng có lúc tuổi Tị cảm thấy mối quan hệ của mình không được ngọt ngào và lãng mạn như người khác. Thực ra vấn đề nằm ở chính suy nghĩ của bản thân bạn nên hãy tự hâm nóng mối quan hệ, đừng tự gây áp lực cho chính mình nhé.

Tài vận hanh thông, làm đâu lợi đấy, tiền bạc thu về ngoài sức mong đợi. Các khoản đầu tư bắt đầu thu về lợi nhuận nên chuyện tiền bạc không phải lo lắng quá nhiều. Bạn có thể nhân đà này thực hiện những ý tưởng mở rộng quy mô mà bản thân đã ấp ủ từ lâu, nếu biết tận dụng thời cơ thì sẽ có tiến xa hơn nữa.

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết thứ Ba ngày 15/11/2022 hôm nay đặc biệt vào lúc 17h, đường tài lộc của tuổi Thìn rất thuận lợi, việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch. Tranh thủ lúc này bản mệnh nên xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào lĩnh vực mình tìm hiểu, dù ban đầu chưa thu được bao nhiêu nhưng bản mệnh sẽ có cơ hội để phát triển rộng mở hơn nữa.

Công việc không có gì phải lo, chỉ cần bản mệnh làm mọi thứ theo đúng kế hoạch đặt ra là được. Con giáp này gây ấn tượng nhờ sự nhanh nhẹn và linh hoạt của mình, nhiều lần bản mệnh dẫn dắt cả nhóm vượt qua sóng gió cũng là nhờ thế.

Vận trình tình cảm của tuổi Thìn vô cùng hài hòa. Tình cảm đôi lứa luôn vẹn tròn bởi cả hai luôn thương yêu và thấu hiểu cho nhau. Trải qua nhiều sóng gió, khó khăn của cuộc sống, bản mệnh và người ấy vẫn nắm chặt tay, cùng nhau vun đắp, xây dựng hạnh phúc gia đình.

Tuổi Hợi

Tử vi vào lúc 17h ngày Thứ Ba 15/11/2022 cho thấy công việc làm ăn của Tuổi Hợi đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn. Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng nên đi trước một bước, nếu chậm trễ sẽ không có lợi, bị mất cơ hội tốt đẹp lại còn bị thiệt hại.

Có tài lộc, hoặc Tuổi Hợi có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ.

Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài chú ý nhất 17h ngày 15/11, đột nhiên giàu lên, tiền của chất đầy nhà. Ảnh minh họa: Internet

Trong nhà có người thân đi xa vì có việc cần thiết bất ngờ phải giải quyết. Bạn có sự di dời, sắp xếp lại đồ đạc, hoặc có sự thay đổi nhà cửa, nơi ăn chốn ở. Tuổi Hợi nhận được tin tức tốt đẹp ở xa về công danh, việc làm của bạn bè. Gia đình nếu có tổ chức tiệc tùng, đình đám thì bạn cũng nên kết thúc nhanh chóng, không nên kéo dài sẽ gây ra nhiều phiền toái.

Nếu bạn là người chưa lập gia đình, vận trình về phương diện tình cảm vào Thứ Ba này cho thấy bạn không nên thầm yêu trộm nhớ mà cần nên mở lời hoặc hẹn ước, bạn không nên e dè hoặc ngồi yên chờ đợi. Bạn nên chủ động bày tỏ ý định của bạn, nếu bạn chậm trễ sẽ có người khác xen vào làm bất lợi cho bạn. Bạn cũng không nên tính đến chuyện tiền bạc, giàu nghèo, bạn nên tiến tới càng nhanh càng tốt.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm