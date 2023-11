Sinh con thuộc 3 con giáp này bố mẹ hưởng hết may mắn trời ban, gia đình luôn hạnh phúc không lo cãi vã, bố mẹ phú quý giàu sang cả đời

Ngay từ khi sinh ra, người cầm tinh con Rồng đã được hưởng nhiều phúc khí, thân phận cao quý và Thần May mắn lúc nào cũng luôn đồng hành. Theo đó, số mệnh con giáp này rất tốt, gặp may mắn liên tiếp trong mọi phương diện của cuộc sống.

Cặp vợ chồng nào sinh con thuộc 3 con giáp này cả đời sống sung túc, gia đình ấm êm, con hiếu thuận chăm lo lúc về già. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn sinh vào tháng 2 âm lịch có số mệnh rất tốt về đường công danh, con đường tài lộc rộng mở, địa vị cao trong xã hội và được nhiều người kính trọng. Nếu sinh vào tháng 3 âm lịch, người tuổi Thìn có trí tuệ thông minh, ý chí kiên định và thành công lớn trong sự nghiệp.

Sinh vào tháng 4 âm lịch, con giáp này có danh lợi song toàn, có tài mưu lược và có số mệnh làm rạng danh cả dòng tộc. Người tuổi Thìn sinh vào tháng 7 âm lịch sớm được thành danh, phúc lộc lâu dài. Cộng thêm với sự gan dạ và mưu trí, họ dễ dàng đạt được thành công và nhiều danh lợi.

Nếu sinh vào tháng 8 âm lịch, người tuổi Thìn tài năng xuất chúng, vang danh bốn phương và có số mệnh an nhàn, cuộc sống hạnh phúc lâu bền.

Con tuổi Mão

Những người tuổi Mão có tính cách ôn hòa, điềm tĩnh và gặp nhiều may mắn. Từ khi sinh ra, con giáp này đã mang đến không ít may mắn, và thật nhiều phúc khí an lành cho cha mẹ.

Sinh con tuổi Mão dễ dàng chăm sóc, từ bé đến lớn cha mẹ không phải lo lắng quá nhiều, bởi trẻ khá hiểu chuyện, không mấy khi làm người lớn phiền lòng.

Những đứa con thuộc 3 con giáp này 'vượng' bố mẹ phất lên như diều gặp gió, giúp bố mẹ đem về rất nhiều tiền. Ảnh minh họa: Internet

Sinh con tuổi Mão, các cặp vợ chồng hoàn toàn yên tâm cuộc sống khi vào trung và hậu vận, bởi được hưởng phúc lộc từ con cháu. Cuộc sống bình yên, gặp hung hiểm hóa cát lành, sức khỏe dồi dào.

Những đứa trẻ tuổi Mão các năm 1999, 2011 và 2023 mang tới nhiều may mắn cho sức khỏe của cha mẹ, đồng thời giữ gia trạch bình an.

Con tuổi Dậu

Con giáp tuổi Dậu luôn có sự rực rỡ, cao quý và vinh quang. Và tất nhiên, trong số những con giáp mang lại may mắn cho cha mẹ, không thể thiếu người tuổi Dậu. Trẻ cầm tinh con Gà thông minh, tài giỏi, trong mệnh chứa Kim, tức tiền tài hanh thông, phúc lộc không hề nhỏ. Ngoài ra, trẻ còn mang lại sự thịnh vượng, thúc đẩy may mắn về tài lộc cho cha mẹ.

Nhất là những người làm kinh doanh, buôn bán sinh con tuổi Dậu được ví như “hổ mọc thêm cánh”, tài vận hanh thông thoáng đạt, khiến người khác phải ngưỡng mộ

Những đứa trẻ tuổi Dậu sinh vào các năm 2005 và mang lại nhiều may mắn về tài lộc cho toàn gia đình, cuộc sống ngày càng tốt đẹp, phú quý.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm