Những người tuổi Tỵ có khả năng tự vệ rất cao, họ sẽ không để ai làm tổn thương lòng tự trọng của mình nên luôn cố gắng, nỗ lực để đạt được đỉnh cao của thành công. Mạnh mẽ là thế, kiên cường là thế nhưng ở tuổi Tỵ vẫn còn thiếu một chút may mắn. Trước đây, tuổi Tỵ luôn bị cuốn vào vòng xoáy rắc rối, có thể là do người khác tạo ra hoặc do chính bản thân họ.

Nhưng thời gian tới, cuộc sống tuổi Tỵ sẽ thay đổi nếu không phải tìm được cơ hội tốt để thăng tiến thì ít nhất họ sẽ không còn phiền não, mà thay vào đó là những vận may giúp họ ngày một phát triển và có khả năng xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Con số may mắn : 81 , 9 , 45

Tuổi Tuất

Tam Hợp giúp cho con giáp tuổi Tuất được tận hưởng khoảnh khắc tình yêu thăng hoa, mang đến cho cả hai những cảm xúc mãnh liệt hơn. Với người độc thân, đây là tháng bạn mong đợi những kết nối gần gũi, thân thuộc hơn.

Nhờ có Thiên Ấn mà một số đánh giá của con giáp tuổi Tuất lúc này khá đúng và nó hỗ trợ cho một số kế hoạch của bạn trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết.

Cuối tuần (19/11), 3 con giáp Tỵ, Tuất, Mùi uống cạn lộc trời, may mắn cả tình lẫn tiền, vận đỏ như gấc. Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh giúp cho bạn thay đổi. Thời gian đầu, bạn sẽ cần tập trung hơn vào hiệu suất công việc. Theo thời gian, khi tất cả là thói quen, bạn sẽ thấy mọi việc tích cực hơn. Trong các mối quan hệ với đồng nghiệp, nên thận trọng, không phải ai cũng tốt đẹp như bạn nghĩ.

Giờ tốt: 19h đến 21h

Con số may mắn : 27 , 81 , 9

Tuổi Mùi

Hôm nay là một ngày may mắn với người tuổi Mùi khi được Lục Hợp che chở nên gặp thuận lợi ở nhiều phương diện. Công việc của bạn không có gì phải lo ngại, cơ hội thăng tiến rộng mở nhờ vậy mà tài lộc cũng khởi sắc. Con giáp này hứa hẹn sẽ nhận được nhiều cơ hội để cải thiện nguồn thu của mình trong thời gian ngắn.

Người kinh doanh làm ăn cũng đón một ngày vượng tài, buôn may bán đắt. Con giáp này có định hướng kinh doanh đúng đắn, hợp tác đúng người nên mọi việc suôn sẻ, mang lại nguồn lợi nhuận khá lớn, đủ để bản mệnh tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh trong thời gian tới.

Thổ được Hỏa sinh, con giáp này còn đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Tình yêu của bản mệnh và đối phương ngày càng sâu đậm, thăng hoa, có thể tiến thêm một bước tiến mới. Nếu đã chín muồi thì ngại gì mà không bàn tính chuyện trăm năm hạnh phúc.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Con số may mắn : 36 , 72 , 45

Tuổi Thìn cần hết sức cẩn trọng vào ngày hôm nay

Xem xét vận trình tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy ngày 19/11/2022 này, Tuổi Thìn có điềm báo xảy ra mâu thuẫn với người thân trong gia đình hoặc bạn bè đồng nghiệp. Thế nên con giáp này phải bình tâm suy xét để giải quyết tình huống sao cho thật thấu đáo, đừng chọn giải pháp tự cô lập bản thân. Dù sao bên cạnh Tuổi Thìn vẫn còn những người rất đáng tin cậy để có thể xin những lời khuyên hữu ích mỗi khi bản thân gặp phải hoàn cảnh nan giải.

Đúng ngày 19/11, tuổi Thìn cần phải cư xử hết sức cẩn trọng trong các mối quan hệ, giữ bình tĩnh trước mọi việc. Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Tuổi Thìn đừng chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, hãy sống và quan tâm đến cảm xúc của nửa kia thay vì chỉ biết đòi hỏi mọi thứ phải theo ý mình. Tinh thần của con giáp này dễ bị tác động bởi nhiều yếu tố như thời tiết, chuyện công việc, lời nói của những người xung quanh.

Tử vi phương Đông khuyên Tuổi Thìn hãy cố gắng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và mở lòng để đón nhận thêm những điều tích cực. Tâm trạng vui vẻ, thoải mái là liều thuốc bổ cực tốt cho sức khỏe và ngược lại áp lực từ những buồn phiền sẽ là liều thuốc độc cực hại. Ngoài ra vì hôm nay Tuổi Thìn rơi vào cục diện ngũ hành tương khắc nên bản mệnh cần chú ý cẩn thận hơn trong các hoạt động thường ngày, tránh vô tình bị tổn hại đến thân thể.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Con số may mắn : 31 , 62 , 13

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm và tham khảo