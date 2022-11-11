Cuối tháng 11 Phát Tài Phát Lộc: 3 con giáp lên như diều gặp gió, hút hết lộc trời của thiên hạ, đạp đổ vận xui trèo lên đỉnh cao của sự may mắn, giàu có bùng

Tuổi Mão có khả năng nhanh nhạy. Họ đặc biệt nhạy cảm với các cơ hội làm ăn kinh doanh. Con giáp này sẽ bỏ ra thời gian tìm hiểu và phát triển cơ hội đó, biến nó thành tiền của. Chỉ cần thời cơ đến tay, tuổi Mão sẽ phát huy hết năng lực của bản thân, hiện thực hóa các kế hoạch đã đề ra.

Tuổi Mão cũng phải nhớ rằng để thành công thì phải kiên trì, không thể một bước là lên tiên được ngay.

Tử vi dự báo rằng cuối tháng 11, tuổi Mão đang làm công việc văn phòng đừng ngần ngại thể hiện tài năng, đưa ra sáng kiến vì sẽ có thành công bất ngờ. Ai đang theo đuổi con đường kinh doanh cần nỗ lực hết sức và thành quả đạt được sẽ xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Dù làm việc ở lĩnh vực nào, tuổi Mão cũng đón nhận tài lộc dồi dào, phú quý ngập tràn.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tương đối ổn định về tính cách, sống lạc quan, vui vẻ. Họ rất được yêu thích cả trong và ngoài nơi làm việc.

Con giáp tuổi Ngọ vừa biết quan tâm đến cảm xúc của người khác vừa có khả năng tìm hiểu thông tin, nắm bắt được những điều trọng yếu.

Nhờ vậy, họ không làm mất lòng người khác và biết vận dụng thông tin để giúp cho công việc làm ăn của mình có hiệu quả tốt hơn, có nhiều cơ hội mở rộng làm ăn.

Người tuổi này ngày càng leo lên cao và khiến cho cuộc sống của mình ngày càng thú vị, sôi đọn hơn. Họ nắm bắt được quy luật làm việc, biết cách cư xử với mọi người, vì vậy tốc độ thành công của con giáp tuổi Ngọ ngày càng nhanh hơn.

Cuối tháng 11, bắt đầu bước vào mùa đông, con giáp này đạt được tiến triển như ý, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, cuộc sống ngày càng an nhàn, không bao giờ lo tụt dốc.

Tuổi Thân

Là con giáp phát tài vào cuối tháng 11/2022, người tuổi Thân có thể gặp được cơ hội phát tài. Ngũ hành tương sinh mang lại cơ hội kết nối mạng lưới, tìm kiếm lời khuyên và hỗ trợ để lên kế hoạch cá nhân hiệu quả.

Chúc mừng những người thuộc 3 tuổi may mắn nhất cuối tháng 11, đổi đời lên làm chủ, hút hết lộc trời của thiên hạ. Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh có thể nhận ra hướng đi chính xác cho mình và kiếm về một khoản lợi nhuận kha khá. Ngoài ra, nhờ có bản tính chính trực, đứng đắn, bạn nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng, đối tác, được mọi người yên tâm tin tưởng và mong được hợp tác dài lâu.

Với người làm công ăn lương, nếu bạn đã chăm chỉ kiếm tiền suốt thời gian dài vừa qua, bạn sẽ gặt hái được những thành tích đáng mừng, được cấp trên khen thưởng hoặc tăng lương.

Những người trẻ tuổi còn thiếu kinh nghiệm thì nên dành thời gian để học hỏi từ những người giàu kinh nghiệm hơn mình, đọc thêm sách vở để tích lũy kiến thức, cơ hội dành riêng cho bạn sẽ không còn xa nữa đâu.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.