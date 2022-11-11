Trong 4 ngày tới là khoảng thời gian có hung có cát đối với người tuổi Dậu. Phương diện sự nghiệp và tài lộc có dấu hiệu xuống dốc, bản mệnh cần hết sức thận trọng trong mọi việc. Ngược lại, phương diện tình duyên lại khởi sắc rõ rệt, nhiều người tìm được hạnh phúc cho mình.

Bên cạnh đó, bạn cần nhắc nhở mình chớ nên lo chuyện bao đồng kẻo cuối cùng lại mâu thuẫn với người khác. Phương diện tài lộc cũng phải đối diện với nhiều nguy cơ khác nhau, nếu không cẩn thận, thậm chí bạn phải đối diện với nguy cơ phá sản.

Cục diện Tương Phá khiến con giáp này liên tiếp gặp phải trục trặc trong công việc. Thời điểm này, bạn nên cố gắng làm mọi việc một mình chứ chớ nên nghĩ đến việc dựa dẫm vào người khác. Kẻ tiểu nhân rình rập, nếu bạn ngây thơ, tin người thì rất dễ bị hãm hại.

Trong 4 ngày tới, 3 con giáp có đường tình duyên nở rộ, gặp nhiều mối lương duyên bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Tháng này không có đồng tiền nào từ trên trời rơi xuống, nếu muốn có của ăn của để, bạn phải thực sự cố gắng dựa vào công sức của chính mình, tránh trông chờ vào vận may hoặc dựa dẫm, kiếm lợi từ người khác.

Mộc Dục lại đem tới nhiều tín hiệu tích cực cho phương diện tình duyên của bản mệnh. Bạn biết chú ý hơn đến ngoại hình của mình nên dễ dàng nhận được sự chú ý của người khác phái. Tháng này, nếu muốn tìm kiếm một người ở bên thì không phải là chuyện khó khăn.

Tử vi 4 ngày tới của tuổi Dậu cũng cho thấy rằng những người có đôi có cặp cũng được tận hưởng hạnh phúc. Hai bạn có nhiều cơ hội để hâm nóng tình cảm với nhau.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, 4 ngày tới đây sẽ là khoảng thời gian đặc biệt đối với chuyện tình cảm của những người tuổi Tỵ vì có sự xuất hiện của ngũ hành tương sinh. Vào thời gian này, những người độc thân tuổi Tỵ sẽ thường xuyên phải tham gia vào các buổi liên hoan, họp lớp… Đây chính là thời điểm vàng để họ tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài. Tuy nhiên trước khi gặp được “định mệnh”, những người tuổi Tỵ cần trân trọng các cơ hội gặp gỡ này, chủ động giao lưu với mọi người và “xoá sạch”những nỗi buồn về tình cảm trước đây.

Những người thuộc 3 con giáp này trong 4 ngày tới sẽ có vận đào hoa tìm đến cửa, người có gia đình sẽ hạnh phúc, người độc thân sẽ kiếm được tình yêu đời mình. Ảnh minh họa: Internet

Vì vận đào hoa của người tuổi Tỵ trong thời gian tới “phát huy quá mạnh” và dễ thu hút người khác giới nên các cặp đôi cần đề phòng một chút. Do là “hoa đã có chủ” nên trong thời gian này, những người tuổi Tỵ đã có người yêu cần cư xử chừng mực, tỉnh táo và giữ khoảng cách cần thiết với người khác để tránh xảy ra các hiểu lầm không đáng có. Chỉ cần như vậy là các cặp đôi tuổi Tỵ đã có thể sống hạnh phúc bên nhau và nhanh chóng tính đến chuyện kết hôn.

Tuổi Tý

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tý tháng này thuận lợi khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như cuộc sống.

Vận trình tình duyên rực rỡ của con giáp tuổi Tý trong 4 ngày tới. Tuy nhiên, mức độ vừa phải là đào hoa tốt, thế nhưng với những ai đang có gia đình thực ra lại là cám dỗ, bạn nên tránh xa kẻo gây hại cho hạnh phúc gia đình mình nhé. Tháng này dù có chuyện gì xảy ra cũng không làm bạn suy nghĩ nhiều khi bạn biết cho qua mọi chuyện.

Hơn ai hết, bạn biết quản trị cảm xúc của mình để có thể tránh xa những suy nghĩ tiêu cực, ảnh hưởng tới cuộc sống. Có nhiều việc lúc này bản mệnh mới có đủ sự bình tĩnh để đánh giá một cách thấu đáo, thậm chí cả việc người khác đối xử không tốt với mình. Nhờ cách tư duy tích cực mà bạn cảm thấy đầu óc của mình rất minh mẫn, sáng suốt.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm