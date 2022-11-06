Đức năng thắng số: 3 tuổi hợp vía thần tài, chuẩn căn phú quý, tiền bạc tíu tít "rủ nhau" về túi, chuyển mình thành đại gia vào năm 2023

Tử vi cho thấy năm 2023, các phương diện cuộc sống của Mùi chuyển sang hướng mới tích cực hơn. Nhờ có Thần Tài phù trợ mà tài lộc của Mùi trở nên hanh thông. Các kế hoạch đầu tư của Mùi phát triển suôn sẻ, phất lên trông thấy.

Mùi vốn hiền lành, thân thiện và biết cách xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân. Trong năm 2023, sự giàu có của Mùi rất mạnh mẽ, chủ yếu là dựa vào các quý nhân.

Thời điểm này, lộc lá đổ về tay, nếu mạnh dạn kinh doanh, đầu tư buôn bán thì tiền tài của Mùi sẽ càng đầy ắp hơn nữa. Nhờ vào vận khí tốt của mình, dù không cần dựa dẫm vào người khác thì Mùi cũng có thể làm nên đại nghiệp.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu luôn chăm chỉ và cố gắng trong công việc. Con giáp này thận trọng lời ăn tiếng nói và nhẫn nhịn khi có chuyện. Trong các tình huống bất đồng, tranh cãi, tuổi Sửu nên chọn cách dĩ hòa vi quý, tránh đối đầu.

Tử vi nói rằng trong dịp cuối năm 2022, vận trình tình duyên của con giáp này khá êm ả. Người có cặp có đôi có cơ hội đưa mối quan hệ lên một tầm cao mới.

Với sự tự tin và tinh thần cầu tiến, con giáp này có thể vượt qua các thử thách trong năm Quý Mão và đạt thành công lớn. Tài lộc của người tuổi Sửu được dự báo ngày một dồi dào hơn. Tử vi nói rằng vận trình của người tuổi Sửu trong năm 2023 có quan hệ tương sinh với Thái Tuế. Con giáp này cũng được nhiều cát tinh hỗ trợ. Cùng với sự thông minh, khéo léo của mình, tuổi Sửu có thể giải quyết công việc một cách dễ dàng.

Tuổi Tuất

Bước sang năm mới Qúy Mão, người tuổi Tuất sẽ dần cảm thấy cuộc sống chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Theo tử vi 12 con giáp, nhờ được nhận nhiều may mắn trời ban trong năm 2023, đặc biệt là ở phương diện tài lộc, các kế hoạch đầu tư của tuổi Tuất đều hoàn thành tốt và nhận kết quả rực rỡ hơn dự kiến ban đầu. Đây chính là cơ hội để Tuất có thể mạnh dạn triển khai các kế hoạch làm ăn buôn bán, kinh doanh ắt có lãi. Đừng chần chừ do dự mà tự đánh mất lợi thế sẵn có của mình bởi bạn chính là một trong những con giáp có lộc kinh doanh năm 2023.

Vào năm 2023, những người thuộc 3 tuổi này uống no lộc trời, một bước lên tiên, kiếm tiền chóng mặt. Ảnh minh họa: Internet

Tuất vốn là con giáp thông minh, nhanh trí, luôn có hướng giải quyết trong bất kì trường hợp nào. Không những vậy, đương số lại có trực giác nhạy bén. Chính nhờ trực giác này, cùng với đôi mắt biết suy xét phán đoán, con giáp này càng dễ thành công trong làm ăn kinh doanh. Bạn luôn hiểu rõ giá trị đồng tiền nên càng xem trọng tiền bạc. Chính vì vậy luôn chấp nhận đối mặt khó khăn vất vả. Nhờ cố gắng không ngừng, Tuất chắc chắn thành công rực rỡ trong lĩnh vực kinh doanh. Hiểu rõ thế mạnh của mình, bản mệnh không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để có thể nhanh chóng gia tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của bản thân và cả gia đình.

Ngay trong năm 2023, cơ hội làm giàu sẽ đến với Tuất, nếu bạn biết tận dụng thì việc kinh doanh sẽ đem tới khoản lợi nhuận vượt ngoài mong đợi. Nhất là vào thời điểm nửa cuối của năm 2023, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc. Việc làm ăn ngày càng hanh thông, gặp được đối tác đáng tin cậy để hợp tác lâu dài. Chẳng những vậy, nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Tuất sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Tuất và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm