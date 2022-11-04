Đúng 10 ngày tới (5/11 - 14/11), top 3 con giáp nữ được thần tài ưu ái hết cỡ, tiền tài rực rỡ, cuối năm 2022 đón tết linh đình

Theo tử vi 12 con giáp của 10 ngày tới, phụ nữ tuổi Thìn dù sinh ra trong hoàn cảnh nào cũng sẽ cố gắng vươn lên. Con giáp này sở hữu tài năng, trí tuệ, thành công trong công việc lại đảm đang, khéo léo làm việc nhà. Vì vậy, người đàn ông nào cưới được phụ nữ tuổi này quả là một điều may mắn.

Không những thế, họ cũng có sự nghiệp riêng, giúp chồng san sẻ gánh nặng kinh tế. Phụ nữ sinh năm Thìn được trời phú sức khỏe dồi dào. Về già, họ có cuộc sống viên mãn bên bạn đời chung thủy, các con, cháu đều thành đạt ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Họ cũng biết cách cư xử với bố mẹ chồng nên được gia đình chồng yêu quý. Phụ nữ tuổi này là cánh tay phải, hỗ trợ đắc lực, giúp chồng gây dựng sự nghiệp.

Tuổi Sửu

Đối với những người nữ thuộc tuổi Sửu luôn chăm chỉ hiền lương và họ rất cố gắng trong công việc. Vì vậy, khi có ai bắt nạt mình họ rất thận trọng lời ăn tiếng nói và tốt hơn hết nên nhẫn nhịn cho qua chuyện khi có Thiên Quan nhập mệnh. Rắc rối với tuổi này thường bắt đầu từ cãi cọ hay bất đồng với ai đó. Mọi chuyện nên dĩ hòa vi quý, tránh đối đầu kể cả nếu bạn không phải người châm ngòi thù hận.

Tử vi 10 ngày tới vận trình tình duyên của bản mệnh hôm nay khá êm ả. Với những người đã có đôi, đây là cơ hội để hai người lại gần nhau hơn. Vì vậy, bạn đừng bao giờ vì những chuyện nhỏ mà tạo ra khoảng cách không đáng có giữa hai người.

Trong 10 ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Bắc phía ngoài cửa phòng thai phụ và nhà bếp. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Hợi

Có số giàu sang, gia đình hạnh phúc ấm êm đến hết đời chính là 3 con giáp nữ này. Ảnh minh họa: Internet

Nói đến con giáp giàu có không thể không nhắc tới người tuổi Hợi. Nhờ phúc đức mà mình đã và đang tạo nên trong thời điểm hiện tại nên tài lộc của người tuổi Hợi sẽ vượng phát hơn trong vòng 10 ngày tới.

Những người này được hưởng nhiều phước lành nhờ tính tình lương thiện, chu đáo, nhiệt tình. Họ xởi lởi, vui vẻ, thích giúp đỡ người khác, vì thế, họ được nhiều người hỗ trợ, giúp đỡ, mọi người xem đây như là một cách để trả ơn cho người tuổi Hợi.

Vì sống vô tư nên người tuổi Hợi thường không quá lo âu về cuộc sống của mình, cuộc đời của phụ nữ tuổi Hợi khá yên bình và tiền bạc đến với họ khá tự nhiên, không hề tổn quá nhiều công sức nhưng vẫn có nhiều tiền.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo