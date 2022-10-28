Bước qua ngày mai (thứ Bảy, 29/10), 3 con giáp LƯỜI CHẢY THÂY vẫn thành ĐẠI GIA, trời cho trúng số PHÁT TÀI PHÁT LỘC, nằm yên cũng vô tư đếm tiền đếm bạc

Ngọ khá cá tính, thích làm thì làm, thích chơi thì chơi và không ai bắt họ vào một khuôn khổ nào được. Ngọ ưa sống tự do càng thích chơi bời phóng khoáng. Người này hợp kinh doanh và một khi đã xác định làm giàu thì phải tính toán kĩ càng đến nơi đến chốn. Sau đó chỉ cần thực thi, làm theo kế hoạch vạch sẵn và rồi hưởng lợi. Sự chuẩn bị trước giúp cho họ cảm thấy an nhàn về sau, ai nhìn vào cũng nghĩ làm ít sao có nhiều tiền vậy.

Vận may không tự nhiên mà có và phải tự tìm cách tạo ra vận may cho mình và đó là lý do con giáp tuổi Ngọ luôn không ngừng tìm kiếm cơ hội.

Là người có khả năng lãnh đạo, họ thông minh, nhanh nhẹn, giàu sức sáng tạo nên được nhiều nể trọng dù ở tuổi nào đi chăng nữa. Con giáp tuổi Ngọ luôn biết đặt vị trí của mình vào vị trí người khác, nếu trở thành sếp rất được mọi người tin yêu. Theo tử vi năng lực có thể không siêu phàm nhưng tài quản lý người khác, hiểu người khác chính là điểm mạnh để con giáp này có cơ hội tiến càng xa hơn trên con đường sự nghiệp.

Vận may không tự nhiên mà có và phải tự tìm cách tạo ra vận may cho mình và đó là lý do con giáp tuổi Ngọ luôn không ngừng tìm kiếm cơ hội. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Có thể nói trong số 12 con giáp, tuổi Dậu có đường tài lộc khá sáng sủa. Nếu như đường tình lận đận bao nhiêu thì đường tài lộc của con giáp này phất phát bấy nhiêu.

Tuổi Dậu có tính cách cẩn thận, họ luôn hoàn thành tốt công việc nên dễ thành công và ít khi rơi vào khủng hoảng về tài chính.

Họ có đầu óc nhạy bén hơn người nên dù chỉ bỏ một phần công sức nhưng lại đạt hiệu quả nhanh chóng.

Có thể nói trong số 12 con giáp, tuổi Dậu có đường tài lộc khá sáng sủa. Nếu như đường tình lận đận bao nhiêu thì đường tài lộc của con giáp này phất phát bấy nhiêu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn không thích làm, chỉ thích chơi, nói đúng hơn là họ cũng cảm thấy mình thực sự không thể làm việc chăm chỉ được. Chỉ cần làm một chút là họ đã thấy mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi, đi chơi. Người này ham vui, thích tụ tập đám đông đặc biệt ưa du lịch và thích tiêu tiền. Thế nhưng họ lại có trí thông minh và sự sáng tạo lớn trong công việc.

Chính nhờ vậy mà họ không phải là nhiều cũng hiệu quả bằng mấy người khác làm suốt ngày. Đó là do Thìn giàu có hơn ai dù chẳng mấy người thấy họ làm việc.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm