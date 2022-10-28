Tử vi ngày mai (5/10 âm lịch), ‘hết cay đắng hưởng ngọt ngào’, 3 con giáp may mắn ‘gặp thời gặp thế’, sự nghiệp thăng quan tiến chức, làm gì cũng giàu cũng sang

Theo tử vi ngày mai (5/10 âm lịch) tuổi Sửu sẽ rất may mắn khi được Thần Tài trợ giúp. Không chỉ buôn may bán đắt mà con giáp này còn vượng vận quý nhân.

Tuổi Sửu thuộc những con giáp có đắng cay, khổ cực nhưng vẫn phát tài phát lộc, vận đỏ như son. Sở dĩ như vậy vì con giáp này chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ.

Theo tử vi ngày mai (5/10 âm lịch) tuổi Sửu sẽ rất may mắn khi được Thần Tài trợ giúp. Không chỉ buôn may bán đắt mà con giáp này còn vượng vận quý nhân. Ảnh minh họa: Internet

Những chú Trâu có thể rất may mắn kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên, có một điều tuổi Sửu cần đặc biệt lưu tâm để không làm hoang phí lộc trời ban.

Hãy cân đối chi tiêu trong thời gian này để có khoản tiết kiệm khi đang được trời phật phù hộ. Nếu thấy thích hợp bản mệnh có thể tiến hành đầu tư, nhưng không nên dồn vốn quá lớn, đề phòng bất trắc.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mai (5/10 âm lịch), người tuổi Thân càng về cuối năm tiền bạc lại càng về đầy túi. Các cơ hội phát tài, cầu tài, kiếm tiền hay đầu tư kinh doanh tốt nhất luôn đến với con giáp này. Vậy nên người tuổi Thân sinh vào hai năm 1980 và 1992 không còn phải đau đầu về tài chính nữa.

Tử vi ngày mai (5/10 âm lịch), lộc lá sẽ tìm đến bạn, tha hồ vùng vẫy, tiêu xài thoải mái không cần lo nghĩ. Bên cạnh đó nhờ ăn ở hiền lành, khi gặp nạn, bạn đều vượt qua không ảnh hưởng đến tinh thần hay tiền bạc. Thời điểm này bạn nên chú trọng sức khỏe của mình nhiều hơn, đừng làm việc quá sức, hãy dành thời gian nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.

Tử vi ngày mai (5/10 âm lịch), người tuổi Thân càng về cuối năm tiền bạc lại càng về đầy túi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi, vận may của người tuổi Tý thể hiện ở khía cạnh giàu sang, tài lộc dồi dào, nhất là vào ngày mai. Sau những khó khăn tưởng chừng không thoát được. Vận may tài lộc của người tuổi Tý ập đến, chủ yếu là do họ cẩn thận trong giao dịch với người khác, không có nguy cơ phá sản. Nếu có giàu có Tý cũng không thích khoe khoang mà họ chỉ thích gom góp, tiết kiệm phòng lúc khó khăn.

Người tuổi Tý quan niệm rằng đồng tiền kiếm được là nhờ mồ hôi nước mắt vậy nên không bao giờ họ dễ dàng cho đi. Họ càng không chấp nhận để người khác lợi dụng tiền họ làm ra một cách dễ dàng. Với con giáp này, may mắn chính là do họ sống tốt, biết quý trọng sức lao động mà ra.

Khi gặp được sao may mắn chiếu vào, Tý có thể tìm thấy cơ hội làm giàu và phát đạt ngay tức khắc. Cho dù hiện tại không quá phát triển nhưng họ vẫn có cuộc sống khá giả. Ít khi rơi vào cảnh đói kém.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm