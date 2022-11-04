Tử vi cuối tuần (5/11-6/11), cảnh báo 3 con giáp bị vận xui đeo bám, làm ăn thất bát, hung vận bủa vây

Tuổi Sửu là con giáp gặp nhiều trắc trở nhất trong hai ngày cuối tuần (5/11-6/11), do bị Thương Quan giáng họa chiếu mạng dẫn đến những điều tiêu cực cứ thế tìm đến.

Dường như mọi sự đen đủi đều đang hướng về con giáp này, ngay cả sức khỏe cũng gặp cản trở do có sự lao lực khiến bản mệnh ốm yếu hơn nhiều.

Tuổi Sửu tuy làm việc chăm chỉ, không quản ngày hay đêm nhưng kết quả thu lại lại không được như ý muốn, thời điểm này bạn thường xuyên gặp áp lực từ cấp trên, công việc không suôn sẻ.

Chuyện tình yêu chia rẽ, gặp không ít sự ngăn cản từ ngoại cảnh làm sứt mẻ tình cảm, nếu không có sự giải thích cặn kẽ thì thật đáng tiếc khi bạn không thể cứu vớt được mối quan hệ này.

Tuổi Tý

Cái tên tiếp theo được nhắc tới trong số những con giáp xui xẻo cuối tuần này không phải ai khác chính là tuổi Tý. Bản mệnh được dự báo có thể sẽ phải chịu rất nhiều áp lực trong công việc. Dù đã là cuối tuần, bạn vẫn phải đối mặt với hàng loạt nhiệm vụ từ phía cấp trên. Khối lượng công việc gia tăng liên tục khiến con giáp này quay cuồng chóng mặt.

3 tuổi dẫm phải tổ kiến lửa, thất bại ê chề, thị phi đeo bám vào hai ngày cuối tuần 5/11-6/11. Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những vậy, tài vận cũng có thể sa sút bất cứ lúc nào cũng chỉ vì cái tính tiêu pha quá hoang phí cho sở thích cá nhân của bạn. Dường như càng ngày bạn càng không nghiêm túc thực hiện kế hoạch tiết kiệm đã từng đặt ra.

Bạn nên để ra một khoản phòng thân nhằm trường hợp khó khăn hoặc tương lai cần đầu tư kinh doanh. Đồng tiền đi liền khúc ruột, hãy trân trọng công sức của mình.

Tuổi Ngọ

Rất tiếc khi người tuổi Ngọ cũng là một trong những con giáp xui xẻo cuối tuần này (5/11-6/11). Hung vận cuối tuần của bạn khá lớn, nguy cơ đụng độ tiểu nhân là không nhỏ.

Cũng chính vì sự chủ quan và nhẹ dạ cả tin của mình, bản mệnh có thể vô tình đắc tội tiểu nhân lúc nào không hay. Do đó bạn cần phải cẩn trọng với những người xung quanh mình, có nhiều người đang ghen tị chứ không thật lòng muốn đối đãi tốt với bạn như bạn nghĩ đâu.

Thời điểm này, bạn cũng cần phải tỉnh táo để giữ chặt túi tiền của mình càng sớm càng tốt, hung vận lớn là điềm báo dù bạn có tiền trong tay nhưng lại không giữ được.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.