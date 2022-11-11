Chuột sa chĩnh gạo: Quý mão 2023, 3 tuổi may mắn nhất được Thần Tài rót lộc, thu nhập nhảy số, lấy rổ hứng tiền, giàu không cản nổi, ôm gia tài bạc tỷ

Thân là con giáp dễ đổi đời trong năm 2023. Thân sống chân thành và thực tế, ít khi tin vào trò đỏ đen may rủi. Nhờ ăn lộc tổ tiên và phúc khí tích lũy từ rất lâu nên họ có cơ may đổi đời năm Quý Mão là cực cao.

Nhân duyên của người tuổi Thân cũng rất tốt. Trong năm vượng vận quý nhân, dù đi đâu làm gì cũng có người giúp đỡ. Vì vậy mà công việc tiến triển thuận lợi, dễ bề thăng chức, tăng lương hơn so với người khác.

Bên cạnh đó, trong năm Thân còn được Thực Thần theo dõi nên liên tục có lộc về ăn uống, tiệc tùng. Thậm chí, nếu có thể Thân nên thử vận may với một vài chương trình bốc thăm trúng thưởng hoặc mua vé số,… Biết đâu, thần May Mắn sẽ mỉm cười với bạn.

Tuổi Mùi

Tử vi cho thấy năm 2023, các phương diện cuộc sống của Mùi chuyển sang hướng mới tích cực hơn. Nhờ có Thần Tài phù trợ mà tài lộc của Mùi trở nên hanh thông. Các kế hoạch đầu tư của Mùi phát triển suôn sẻ, phất lên trông thấy.

Mùi vốn hiền lành, thân thiện và biết cách xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân. Trong năm 2023, sự giàu có của Mùi rất mạnh mẽ, chủ yếu là dựa vào các quý nhân.

Nhờ có quý nhân nâng đỡ nên công việc của Mùi tiến triển thuận lợi, dễ nổi bật, tăng lương cũng không thành vấn đề.

Thời điểm này, lộc lá đổ về tay, nếu mạnh dạn kinh doanh, đầu tư buôn bán thì tiền tài của Mùi sẽ càng đầy ắp hơn nữa. Nhờ vào vận khí tốt của mình, dù không cần dựa dẫm vào người khác thì Mùi cũng có thể làm nên đại nghiệp.

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần có dấu hiệu khởi sắc trong năm 2023, dù tình huống mang tính đột phá bất ngờ hiếm khi xuất hiện.

Bạn càng cố gắng bao nhiêu thì càng được hưởng khoản tiền xứng đáng bấy nhiêu, không nên mơ tới chuyện ngồi không cũng được hưởng, chiếm đoạt tài sản của người khác hoặc phát tài nhờ may rủi.

Những người thuộc 3 tuổi này được Thần Tài độ trì, giàu sang phú quý nhất năm 2023. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này hãy tập trung vào công việc chính, không nên quá tham vọng, nhận quá nhiều việc kẻo cuối cùng việc gì cũng nửa vời, thu nhập cũng không tăng lên là mấy mà lại vừa tốn thời gian và sức lực.

Nếu mở rộng được vòng tròn giao thiệp thì tuổi Dần sẽ kết thân được với nhiều người tài giỏi. Bạn có thể nhờ những mối quan hệ ấy mà dễ dàng tìm thấy mối làm ăn tốt, gián tiếp tăng thu nhập ngoài luồng.

Thời điểm mà tuổi Dần cần tập trung phát triển chính là tháng Giêng. Lúc này, bạn tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cấp cao, nếu lọt vào mắt xanh của họ thì cơ hội được thăng chức, tăng lương chẳng còn xa xôi nữa.

Những người làm trong lĩnh vực bất động sản, lâm nghiệp cũng phát triển thuận lợi, nhưng sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo