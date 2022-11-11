Sau hôm nay 9/11, Thần Tài chỉ mặt gọi tên, 3 con giáp chuyển vận thoát khổ, thời tới cản không kịp, hút hết may mắn, một bước đổi đời thành ĐẠI GIA

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra "thuận buồm xuôi gió" sau ngày 9/11. Người tuổi này dễ dàng kết nối với mọi người trong cuộc sống, do đó các mối quan hệ xã giao tiến triển và duy trì một cách tốt đẹp. Nhờ đó, con đường công danh của bản mệnh ngày càng thêm rộng mở. Con giáp này còn biết cách nắm bắt mọi thời cơ kiếm tiền tốt trong ngày nhờ Ngũ hành Kim vượng, từ đó nâng cao nguồn tích lũy một cách đáng kể.

Vận trình tình cảm hài hòa, êm ấm. Người độc thân dễ dàng tìm được người bạn đời phù hợp với mình nhờ vào sự cởi mở chính mình. Song song đó, tình cảm vợ chồng thêm khăng khít sau khoảng thời gian chiến tranh lạnh.

Con giáp tuổi Thân có tướng mạo thanh cao, con đường kiếm tiền sẽ đặc biệt suôn sẻ, cuộc sống hanh thông, mọi sự trơn tru và mượt mà, không gặp nhiều khó khăn và phiền phức.

Đầu năm 2022 tuy gặp một số trục trặc nhưng nửa cuối năm đặc biệt là sau 9/11 tiền bạc rủng rỉnh, công việc làm ăn của con giáp này sẽ phát đạt.

Sau ngày 9/11, họ sẽ có cơ hội thăng tiến mới trong sự nghiệp, phiền muộn lặng lẽ tan biến. Sự nghiệp phát triển vượt bậc đồng thời con giáp tuổi Thân cũng được gia đình đánh giá cao.

Nhờ đó, người tuổi này càng tự tin hơn, làm ăn càng trôi chảy, thuận tay hơn. Có thể nói, năm 2022, con giáp tuổi Thân là người thắng lợi. Dù hiện tại như thế nào thì họ cũng có cơ hội lật mình vào vài tháng tới.

Tuổi Dậu

Đứng tại vị trí thứ 3 trong Top 3 con giáp may mắn, chuyển vận sau ngày 9/11 chính là tuổi Dậu. Tuổi này là mẫu người khá tỉ mỉ và chu toàn, họ nhanh nhạy, nắm bắt được cơ hội tốt để xoay chuyển sự nghiệp hanh thông, thu hút cát khí và tài lộc trong những tháng cuối năm này.

Sau ngày 9/11, người thuộc 3 tuổi này được Thần Tài điểm danh, đổi đời giàu sang sung túc, mua nhà tậu xe dễ dàng. Ảnh minh họa: Internet

Những người cầm tinh con Gà nếu có ý định chuyển sang công việc mới hoặc đầu tư kinh doanh thì sẽ được dịp sinh lời. Các lĩnh vực về bất động sản, vàng bạc đá quý hay chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu,... đều khá thích hợp để đầu tư. Nếu muốn có thêm thu nhập trái tay thì có thể tham khảo, tìm hiểu và góp vốn đúng đắn, sẽ được trợ giúp và nhận về tài lộc.

Bên cạnh đó, với người tuổi Dậu có dự định khởi nghiệp kinh doanh vào năm 2022 thì đây là thời điểm tốt để họ khai trương hoặc mở cửa hàng. Con giáp này có tài lãnh đạo, có con mắt chọn người tốt, tuyển được nhân viên tài giỏi và tâm huyết với công việc. Đây cũng là nền tảng vững chắc để công việc làm ăn tiến hành thuận lợi, phát triển bền vững trong tương lai.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.