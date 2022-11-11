Sau hôm nay 9/11, Thần Tài chỉ mặt gọi tên, 3 con giáp chuyển vận thoát khổ, thời tới cản không kịp, hút hết may mắn, một bước đổi đời thành ĐẠI GIA

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 09:03

Sau ngày 9/11, top 3 con giáp này sẽ có cơ hội thăng tiến mới trong sự nghiệp, phiền muộn lặng lẽ tan biến. Sự nghiệp phát triển vượt bậc đồng thời người thuộc 3 tuổi này được gia đình đánh giá cao, khen ngợi hết lời.

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra "thuận buồm xuôi gió" sau ngày 9/11. Người tuổi này dễ dàng kết nối với mọi người trong cuộc sống, do đó các mối quan hệ xã giao tiến triển và duy trì một cách tốt đẹp. Nhờ đó, con đường công danh của bản mệnh ngày càng thêm rộng mở. Con giáp này còn biết cách nắm bắt mọi thời cơ kiếm tiền tốt trong ngày nhờ Ngũ hành Kim vượng, từ đó nâng cao nguồn tích lũy một cách đáng kể.

Sau hôm nay 9/11, Thần Tài chỉ mặt gọi tên, 3 con giáp chuyển vận thoát khổ, thời tới cản không kịp, hút hết may mắn, một bước đổi đời thành ĐẠI GIA - Ảnh 1
Top 3 con giáp này sau ngày 9/11, tình tiền viên mãn, vận may không ai sánh bằng, tay không hái ra tiền ra lộc. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm hài hòa, êm ấm. Người độc thân dễ dàng tìm được người bạn đời phù hợp với mình nhờ vào sự cởi mở chính mình. Song song đó, tình cảm vợ chồng thêm khăng khít sau khoảng thời gian chiến tranh lạnh.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có tính cách đặc biệt tốt. Họ tích cực, tự tin, phong thái lạc quan đáng khâm phục.

Con giáp tuổi Thân có tướng mạo thanh cao, con đường kiếm tiền sẽ đặc biệt suôn sẻ, cuộc sống hanh thông, mọi sự trơn tru và mượt mà, không gặp nhiều khó khăn và phiền phức.

Đầu năm 2022 tuy gặp một số trục trặc nhưng nửa cuối năm đặc biệt là sau 9/11 tiền bạc rủng rỉnh, công việc làm ăn của con giáp này sẽ phát đạt.

Sau ngày 9/11, họ sẽ có cơ hội thăng tiến mới trong sự nghiệp, phiền muộn lặng lẽ tan biến. Sự nghiệp phát triển vượt bậc đồng thời con giáp tuổi Thân cũng được gia đình đánh giá cao.

Nhờ đó, người tuổi này càng tự tin hơn, làm ăn càng trôi chảy, thuận tay hơn. Có thể nói, năm 2022, con giáp tuổi Thân là người thắng lợi. Dù hiện tại như thế nào thì họ cũng có cơ hội lật mình vào vài tháng tới.

Tuổi Dậu

Đứng tại vị trí thứ 3 trong Top 3 con giáp may mắn, chuyển vận sau ngày 9/11 chính là tuổi Dậu. Tuổi này là mẫu người khá tỉ mỉ và chu toàn, họ nhanh nhạy, nắm bắt được cơ hội tốt để xoay chuyển sự nghiệp hanh thông, thu hút cát khí và tài lộc trong những tháng cuối năm này.

Sau hôm nay 9/11, Thần Tài chỉ mặt gọi tên, 3 con giáp chuyển vận thoát khổ, thời tới cản không kịp, hút hết may mắn, một bước đổi đời thành ĐẠI GIA - Ảnh 2
Sau ngày 9/11, người thuộc 3 tuổi này được Thần Tài điểm danh, đổi đời giàu sang sung túc, mua nhà tậu xe dễ dàng. Ảnh minh họa: Internet

Những người cầm tinh con Gà nếu có ý định chuyển sang công việc mới hoặc đầu tư kinh doanh thì sẽ được dịp sinh lời. Các lĩnh vực về bất động sản, vàng bạc đá quý hay chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu,... đều khá thích hợp để đầu tư. Nếu muốn có thêm thu nhập trái tay thì có thể tham khảo, tìm hiểu và góp vốn đúng đắn, sẽ được trợ giúp và nhận về tài lộc.

Bên cạnh đó, với người tuổi Dậu có dự định khởi nghiệp kinh doanh vào năm 2022 thì đây là thời điểm tốt để họ khai trương hoặc mở cửa hàng. Con giáp này có tài lãnh đạo, có con mắt chọn người tốt, tuyển được nhân viên tài giỏi và tâm huyết với công việc. Đây cũng là nền tảng vững chắc để công việc làm ăn tiến hành thuận lợi, phát triển bền vững trong tương lai. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 49 ngày nữa: 3 con giáp này thời tới cản không kịp, Thần Tài ghé thăm, phất lên như vũ bão, hốt kim cương hốt vàng mỏi tay

Đúng 49 ngày nữa: 3 con giáp này thời tới cản không kịp, Thần Tài ghé thăm, phất lên như vũ bão, hốt kim cương hốt vàng mỏi tay

Trong thời gian 49 ngày tới đây, những người thuộc 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn đến mức có thể trúng số bạc tỷ, cuộc sống rủng rỉnh sung túc không ai sánh bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày mai Tử vi tuần mới tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 2 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 3 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 17 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài