Điểm danh 3 con giáp nam nổi tiếng phong lưu đa tình , bóng hồng vây quanh không ngớt, dễ 'chán cơm thèm phở', chị em nên lưu ý tránh xa kẻo bị 'mọc sừng' lúc nào không hay

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 21:29

Nam giới thuộc 3 tuổi sau đây có số đào hoa rất cao. Tình yêu không ngừng tìm đến với họ khiến họ đôi khi không tiếp nhận được hết.

Đàn ông tuổi Thìn

Tuổi Thìn tính tình chính trực, hay nghĩ gì nói đấy, dễ dàng bị đối phương nắm bắt tâm lý. Vì vậy một khi đối phương đã có chủ ý tấn công, con giáp này khó lòng chống đỡ.

Tính tình "ruột để ngoài da" như vậy nên con giáp này cũng dễ rung động, dễ bị tổn thương. Chỉ cần khi đau buồn có ai đó an ủi, tuổi Thìn sẽ thấy cảm động, từ đó nảy sinh tình cảm.

Điểm danh 3 con giáp nam nổi tiếng phong lưu đa tình , bóng hồng vây quanh không ngớt, dễ 'chán cơm thèm phở', chị em nên lưu ý tránh xa kẻo bị 'mọc sừng' lúc nào không hay - Ảnh 1
Top 3 con giáp nam nổi tiếng đào hoa, vườn hồng vây quanh, dễ rung động với người khác. Ảnh minh họa: Internet

 

Thời điểm dễ khiến nam giới tuổi Thìn sa đà nhất là khi không có được sự thoải mái ở nhà, nên ra ngoài để giải tỏa. Chỉ cần có một người phụ nữ có thể an ủi, họ sẽ lập tức muốn tiến tới. Vì vậy chị em nên tỏ ra tôn trọng, luôn giữ không khí trong nhà dễ chịu, người ấy sẽ tự khắc hết lòng vì gia đình.

Đàn ông tuổi Thân

Nam giới tuổi Thân có số đào hoa rất cao. Tình yêu không ngừng tìm đến với họ khiến họ đôi khi không tiếp nhận được hết. Nam giới tuổi Thân lưu ý nên hết sức thận trọng khi lựa chọn đối phương. Đừng chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài. Chọn một người để kết duyên thì tính tình mới quan trọng.

Nam giới tuổi Thân thường có số đào hoa tương đối tốt. Tuy nhiên, nếu là năm tuổi của họ thì họ lại thường gặp phải những chuyện không may trong đường tình duyên. So với những con giáp nam trên thì vận đào hoa của nam tuổi Thân có phần thua kém. Những năm khác thì không sao nhưng riêng trong năm tuổi mà nam tuổi Thân muốn lựa chọn kết bạn với người khác giới thì cần hết sức chú ý đề phòng.

Đàn ông tuổi Ngọ

Đàn ông tuổi Ngọ là những người có tính cách hoạt bát vui vẻ, hơi phút phóng túng như con ngựa bất kham, không chịu bất kỳ trói buộc nào. Họ luôn xuất hiện với dáng vẻ vui tươi và lạc quan trước mặt người khác, tựa như không có việc gì có thể làm khó bản thân.

Con giáp nam này không chỉ có tướng mạo anh tuấn mà còn rất hoạt ngôn, khả năng diễn đạt khéo léo và tinh tế, biết nên hay không nên nói gì để không làm mích lòng người đối diện. Đây quả thực là những nét tính cách rất hấp dẫn các cô gái. Cho nên dù ở đâu, trong môi trường nào, con giáp nam này cũng có thể thu hút ánh nhìn của rất nhiều người khác phái, đào hoa không lúc nào nguôi.

Điểm danh 3 con giáp nam nổi tiếng phong lưu đa tình , bóng hồng vây quanh không ngớt, dễ 'chán cơm thèm phở', chị em nên lưu ý tránh xa kẻo bị 'mọc sừng' lúc nào không hay - Ảnh 2
Nam giới thuộc 3 tuổi sau đây có số đa tình bậc nhất trong 12 con giáp, dễ yêu dễ chán, chị em nên cẩn thận tránh xa. Ảnh minh họa: Internet

Song đào hoa vượng của đàn ông tuổi Ngọ quả thực là "cơn ác mộng" với vợ của họ. Có thể nói, tuổi Ngọ là con giáp nam dễ chiêu đào hoa xấu nhất nhì trong 12 con giáp.

Thực ra bản chất con người tuổi Ngọ không có điều gì đáng chê trách, bạn đời cũng hoàn toàn yên tâm về nhân cách của chồng mình. Song điều mà các chị em làm vợ tuổi Ngọ lo nhất chính là chồng mình quá nổi bật, quá có sức hút với các cô gái.

Đàn ông cầm tinh con Ngựa có tấm lòng ấm áp, cư xử hợp lòng người. Sau khi kết hôn mang thêm nét quyết rũ của đàn ông trưởng thành lại càng thêm "chí mạng". Thế nhưng con giáp nam này lại hoàn toàn không ý thức được sức hấp dẫn của bản thân, khiến vợ mình đi đâu cũng phải cẩn thận, luôn phải đề phòng đủ kiểu.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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