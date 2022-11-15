Thứ Ba (15/11): 4 con giáp ra cửa gặp được quý nhân, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, cuộc đời lên hương, ăn tết to linh đình

Người tuổi Mão tài năng, bản lĩnh và đặc biệt dũng cảm. Mão sống có lý tưởng, có mục tiêu lớn lao chứ không chịu sống tầm thường.

Ngày 15/11, Mão gặp nhiều may mắn, tài vận tăng cao. Bản mệnh sau nhiều khó khăn, vất vả đã nỗ lực không ngừng để vươn lên và đạt được thành quả đúng với mong đợi của bản thân.

Khi gặp khó khăn, Mão luôn giữ được sự bình tĩnh, không bao giờ từ bỏ mục tiêu mà bản thân đã đề ra. Điều này rất đáng để khen ngợi.

Bên cạnh đó, Mão cũng được cấp trên trọng dụng, có thêm cơ hội để học tập, nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm. Người tuổi Mão làm kinh doanh đã đến lúc thu hồi vốn, bắt đầu sinh lời.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Con số may mắn : 13 , 65 , 28

Tuổi Tý

Xem tử vi hàng ngày 15/11/2022 của 12 con giáp, tuổi Tý được Tam Hợp che chở nên làm gì cũng suôn sẻ và thuận lợi. Sự nhiệt huyết trong công việc của bạn ghi điểm trong mắt mọi người, đồng nghiệp xung quanh và cấp trên đều rất hưởng ứng. Tinh thần cầu tiến của bạn lại nhận được nhiều lời khen ngợi.

Những người thuộc 4 tuổi này vào ngày 15/11 sẽ được quý nhân giúp đỡ hết mình, vận may đến bất ngờ, tiền bạc ập vào nhà. Ảnh minh họa: Internet

Sự tinh tế trong cách giao tiếp có thể phần nào làm giảm sự căng thẳng tại nơi làm việc. Bạn hãy cố gắng hòa đồng với mọi người nhằm tránh những thị phi không đáng có. Khi muốn góp ý bất cứ điều gì, dù bạn có ý tốt thì cũng nên lựa chọn lối diễn đạt uyển chuyển để truyền tải đúng ý mình.

Hôm nay cũng là ngày đường tài lộc của Tý vượng phát, khả năng kiếm tiền của bản mệnh được phát huy triệt để. Lại thêm có người soi đường chỉ lối nên bạn có thể tìm được mối làm ăn lớn, tài lộc thu được trong ngày không hề ít, tha hồ chi tiêu theo ý muốn.

Giờ tốt: 7h đến 9h

Con số may mắn : 34 , 3 , 9

Tuổi Thìn

Hôm nay ngày Thân - Thìn Bán Hợp, chuyện tình cảm của tuổi Thìn vô cùng hài hòa. Tình cảm đôi lứa luôn vẹn tròn bởi cả hai luôn thương yêu và thấu hiểu cho nhau. Trải qua nhiều sóng gió, khó khăn của cuộc sống, bản mệnh và người ấy vẫn nắm chặt tay, cùng nhau vun đắp, xây dựng hạnh phúc gia đình.

Chẳng những tình cảm, đường tài lộc của con giáp này đang rất thuận lợi, việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch. Tranh thủ lúc này bản mệnh nên xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào lĩnh vực mình tìm hiểu, dù ban đầu chưa thu được bao nhiêu nhưng bản mệnh sẽ có cơ hội để phát triển rộng mở hơn nữa.

Công việc không có gì phải lo, chỉ cần bạn làm mọi thứ theo đúng kế hoạch đặt ra là được. Con giáp này gây ấn tượng nhờ sự nhanh nhẹn và linh hoạt của mình, nhiều lần bạn dẫn dắt cả nhóm vượt qua sóng gió cũng là nhờ thế.

Giờ tốt: 23h đến 1h

Con số may mắn : 33 , 1 , 2

Tuổi Dậu

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, vào ngày Thứ Ba 15/11/2022 này, Tuổi Dậu được quý nhân mang đến vận may tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới.

Thứ 3 (15/11), 4 con giáp này may mắn hết phần thiên hạ, được Thần Tài chở che, ăn tết to linh đình. Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống là thế, không có điều gì dễ dàng cả, quan trọng là cách Tuổi Dậu nhìn nhận vấn đề, nếu con giáp này xem là cơ hội thì sẽ là cơ hội còn nếu xem đó là bất lợi thì nó trở thành bất lợi, do vậy mà bản thân Tuổi Dậu nên đối diện mọi việc với thái độ tích cực và lạc quan hơn.

Đường tình duyên của Tuổi Dậu hôm nay khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của Tuổi Dậu và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Con số may mắn : 13 , 52 , 57

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm