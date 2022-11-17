Thứ năm (17/11): 3 tuổi ‘cá chép hoá rồng’, công danh sự nghiệp thăng tiến, tình duyên nở hoa, 1 tuổi gặp phải tiểu nhân, xui tận mạng

Tử vi hàng ngày 17/11/2022 của 12 con giáp, Thiên Tài nhắc nhở đây là dấu mốc quan trọng cho những người tuổi Tuất đang tìm cách gia tăng tài sản của mình. Khi tìm ra đúng cách, mọi việc liên quan tới tiền nong sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả.

Thời gian này bạn cần ở bên gia đình nhiều hơn, lúc đó bạn sẽ dần sáng tỏ và tìm ra câu trả lời cho những vấn đề mình đã đặt ra. Ngoài ra, đừng quên quan tâm người khác một cách chân thành vì chúng mang lại cho bạn nhiều giá trị hơn bạn nghĩ.

Khi có được khoản tiền kha khá thì bản mệnh có lúc cảm thấy hoang mang vì không biết rằng thực ra trong lòng mình muốn gì. Một số khái niệm hạnh phúc trước đây bạn cảm thấy bị lung lay.

Giờ tốt: 1h-3h

Con số may mắn : 40, 80, 61

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp xui xẻo trong ngày 17/11. Hung vận lớn dễ gây ra sự cố bất ngờ. Bản mệnh làm gì cũng nên cẩn trọng, chớ tự tin thái quả mà chủ quan làm việc ẩu, không để ý tới chi tiết sẽ rất dễ hỏng việc.

3 con giáp may mắn nhất ngày hôm nay (17/11) gọi tên Tuất, Dần, Tỵ, có nhiều cơ hội để cải thiện thu nhập, tài sản nảy số tưng bừng. Ảnh minh họa: Internet

Tiểu nhân có thể lợi dụng sơ hở để gây khó dễ cho Dần bất cứ lúc nào. Do đó hãy luôn nhớ kiểm tra kỹ trước khi báo cáo hoàn thành công việc để người khác không có cơ hội nắm thóp. Hãy nhớ chính bản thân tuổi Dần mới là người có thể ngăn chặn được những rắc rối nảy sinh trước khi kẻ xấu có cơ hội chọc ngoáy.

Giờ tốt: 19h-21h

Con số may mắn : 2, 10, 50

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 17/11/2022 hôm nay, tuổi Tỵ có thể phát tài nếu là người làm nghề tự do. Công lao từ trước đã được trả giá xứng đáng, khiến bản mệnh cảm thấy vô cùng phấn chấn. Ngoài ra, con giáp này cũng có thể xây dựng được những mối khách hàng mới triển vọng.

Trong ngày mới này, tuổi Tỵ còn có thể trở thành tâm điểm của đám đông dù xuất hiện ở bất cứ đâu. Hãy tận dụng sự nổi bật của mình để tiếp cận người mà mình thầm mến. Sự chủ động có thể giúp bản mệnh xích lại gần đối phương hơn.

Người đã lập gia đình có một ngày yên bình. Dù đi làm về mệt mỏi thế nào đi nữa, chỉ cần nhìn thấy người thân là bản mệnh đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Gia đình chính là bến đỗ của con giáp này sau những ngày mệt mỏi.

Giờ tốt: 1h-3h

Con số may mắn : 85, 29, 46

Tuổi Mùi cẩn thận vận tiểu nhân

Tử vi ngày Thứ Năm 17/11/2022 cảnh báo với Tuổi Mùi rằng có kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. Tuổi Mùi lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hãy suy xét thật rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định sau cùng.

Tuổi Mùi cần hết sức cẩn trọng trong ngày hôm nay (17/11), tiền bạc dễ thất thoát, xui xẻo đủ đường. Ảnh minh họa: Internet

Thứ Năm này là một ngày không tốt với Tuổi Mùi về phương diện tiền tài, bản thân có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này.

May mắn là vận khí về mặt tình cảm của Tuổi Mùi khá tốt đẹp. Bạn có được một người đồng hành luôn ở bên động viên tinh thần cũng như chia sẻ những khó khăn vất vả. Hãy trân trọng và dành tình yêu thương cũng như sự quan tâm cho người ấy nhiều hơn nữa nhé.

Giờ tốt: 13h-15h

Con số may mắn : 31, 93, 69

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm