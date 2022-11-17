Có công mài sắt có ngày nên kim: 3 con giáp vươn lên số phận, đổi vận giàu sang, lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng, giàu khủng trong năm 2023

Vốn dĩ Hợi luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định.

Xem tử vi hai năm tới, thoát khỏi hạn năm cũ giúp người tuổi Hợi có thể đón những bước tiến mới đầy suôn sẻ và khả quan trong năm Quý Mão 2023.

Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn.

Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Trong 2 năm này, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư.

Dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Mùi đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Lời khuyên cho những người tuổi Hợi là hãy nắm bắt thời gian vàng ngọc này nỗ lực hết mình cho tương lai phát triển rực rỡ.

Tuổi Tuất

Tử vi tuổi Tuất 2023: Một năm nhiều may mắn, tình tiền cùng PHẤT mạnh! Người tuổi Tuất khi bước vào năm 2023 được dự báo có vận thế vô cùng vượng phát. Các lĩnh vực đều có thể đạt được thành tựu viên mãn. Đặc biệt, vận kim tiền trong năm 2023 của người tuổi Tuất vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn.

Những năm gần đây có thể là giai đoạn cực kỳ khó khăn của tuổi Tuất vì nhiều lý do, cũng gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu vào có khi chẳng đủ để bù lại cho tiền đã chi ra.

Thậm chí đã có nhiều thời điểm bạn nghĩ tới chuyện bỏ cuộc khi bỏ nhiều công sức để làm việc nhưng thành quả nhận lại không được như ý muốn, cảm giác chán chường và thất vọng thật khó để xua tan. Nhưng đến năm 2023 này, cuộc sống của bạn sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực hơn.

Vốn dĩ ở đời làm gì có ai được đi thảm đỏ đến thành công, ai cũng đều phải trải qua gian nan thử thách hết cả. Tử vi phương Đông cho thấy, sóng gió sẽ rèn giũa cho Tuất bản lĩnh đanh thép.

Bằng chứng là tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những người tuổi Tuất sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Ngoài ra, do có cát tinh soi chiếu nên những người tuổi Tuất tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, công việc kinh doanh hồng phát, phát triển, không ngừng.

Những người làm công ăn lương lại có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn. Đặc biệt, người tuổi Tuất thông minh, tháo vát nên nếu có cơ hội đầu tư vào năm 2023 thì không nên bỏ lỡ.

Nhìn chung năm 2023 sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho những người tuổi Tuất về công việc khi có sự thay đổi lớn, đánh dấu một trang khác của cuộc đời. Vì vậy, khi có cơ hội thay đổi công việc, đúng sở trường, người tuổi Tuất nên nắm bắt vì đó sẽ là tiền đề để có cuộc sống viên mãn sau này.

Không chỉ thuận lợi trong kiếm tiền, người tuổi Tuất còn rất giỏi trong việc giữ và tích lũy tiền bạc. Năm 2023 chính là năm tiền sinh ra tiền, giàu có bất chấp của con giáp này.

Tuổi Sửu

Quý Mão nhìn chung sẽ là một năm vô cùng tốt đẹp với người tuổi Sửu. Bản mệnh được dự báo có nhiều thay đổi mang tính tích cực.

Tử vi cho thấy những người tuổi Sửu năng động, nhiệt tình và cởi mở. Họ sẵn sàng thay đổi nếu thấy điều đó là tốt. Người tuổi Sửu không chấp nhận đứng mãi một chỗ. Ngược lại, họ sẵn sàng đảm nhận nhiều công việc ở nhiều vị trí khác nhau, không ngừng vận động, khám phá.

Năm 2023, 3 con giáp này đổi vận giàu có, may mắn không ai sánh bằng, tiền bạc đầy nhà. Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, cũng có những lúc Sửu bỏ lỡ những cơ hội nhất định. Nhưng bù lại, con giáp này tích lũy được cho mình nhiều kinh nghiệm sống và những bài học quý báu.

Năm 2023 hứa hẹn mở ra cho Sửu nhiều cơ hội tốt, giúp bản mệnh phát huy được khả năng của mình, tạo nên bước đột phá.

Đặc biệt, những người tuổi Sửu làm công việc kinh doanh, nhiếp ảnh, phóng viên,… được cho là sẽ gặt hái nhiều thành công hơn cả.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.