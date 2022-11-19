Cuối tuần (19/11 - 20/11): 3 con giáp phát tài không muốn giàu sang cũng khó, rước trọn lộc trong thiên hạ về nhà, sự nghiệp thăng hạng liên tục

Lục Hợp xuất hiện trong 2 ngày cuối tuần mang đến cho con giáp tuổi Thìn nhiều tin vui tốt lành. Có nhiều mối quan hệ tốt, công việc của tuổi Thìn cũng được hỗ trợ nhiều, có người tự nhiên mang cơ may đến cho bạn.

Chuyện tình cảm của người tuổi Thìn bình ổn. Gia đạo an yên, mâu thuẫn giữa các cặp đôi cũng giảm đi trông thấy. Tuy nhiên, hai bạn vẫn cần đề phòng người thứ ba xuất hiện gây sóng gió thị phi. Người độc thân vận đào hoa dần khởi sắc, Thìn có thể tranh thủ ra ngoài mở rộng các mối quan hệ sẽ có rất nhiều cơ hội tốt đấy.

Hai ngày tới đây là lúc các sao tốt chiếu rọi, người tuổi Thìn làm gì cũng thành công, lộc lá đầy nhà, tiền tiêu không hết. Không chỉ có tài chính, mà những mặt khác trong cuộc sống của họ cũng hết sức thuận lợi suôn sẻ, và sẽ là một thiếu sót lớn nếu không liệt kê họ vào danh sách những con giáp có vận đỏ nhất trong tuần.

Con số may mắn: 34

Giờ tốt: 17h

Tuổi Sửu

Cuối tuần này tiền bạc sẽ đổ về túi của người tuổi Sửu, đáp lại những nỗ lực và sự chăm chỉ bấy lâu của bản mệnh. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh buôn bán đều có được những nguồn thu nhập đáng kể, một phần là nhờ may mắn, một phần là nhờ bạn luôn chăm chỉ, phấn đấu làm ăn.

Theo đó, con giáp này sẽ tìm được những cơ hội kiếm tiền theo đúng sở trường. Nếu biết tận dụng thời cơ để dốc vốn đầu tư thì lợi nhuận thu về rất khả quan. Đôi khi cần có một chút “máu liều” sẽ đem tới cho bạn những khoản tiền như mong đợi bấy lâu.

May mắn đang đứng về phía tuổi Sửu giúp bạn làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Mọi rắc rối trong công việc đều được tháo gỡ nhanh chóng nhờ những kinh nghiệm bạn đã tích lũy được. Ngoài ra, người tuổi này còn rất linh hoạt trong cách ứng biến nên tránh được tối đa những mâu thuẫn với đồng nghiệp.

Những chuyện vui liên tiếp đến với Sửu, sự nghiệp ngày càng phát triển. Khó khăn đã ở thì quá khứ, giờ là lúc những điều tốt đẹp sẽ tới với bạn.

Con số may mắn: 28

Giờ tốt: 11h

Tuổi Mùi

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay vào hai ngày cuối tuần, Tuổi Mùi đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

3 con giáp liên tục nhận được tin vui tiền bạc vào 2 ngày cuối tuần, tiền ào ào về túi, đổi đời thành đại gia. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cho nên tuổi Dậu được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng.

Vận trình tình cảm của Tuổi Mùi hôm nay có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì là thời điểm tốt để chủ động hóa giải. Yêu thương không bao giờ là đủ thì sao phải giận dỗi nhau mãi, được gì kia chứ. Vì vậy đừng để những điều không đáng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Con số may mắn: 46

Giờ tốt: 23h

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm