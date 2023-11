4 con giáp được trời ban số hưởng, nhỏ cha mẹ cưng chiều kết hôn xong chồng nâng niu như trứng mỏng, càng già càng giàu

Họ luôn mang lại cho người đối diện cảm giác sẻ chia, thấu hiểu, thông tình đạt lý trong nhiều tình huống. Nữ đã lập gia đình sẽ là “cây tiền” đem lại may mắn cho ông xã, luôn ở bên động viên, ủng hộ và giúp đỡ hết mình trong mọi hoàn cảnh đồng thời sẽ là Thần tài quý giá chiêu tài về cho cả nhà.

Ngoài 40 tuổi, tử vi 12 con giáp dự đoán, họ sẽ “một tấc đến giời”, làm gì cũng thành công, thắng lợi nếu biết từ tâm làm việc thiện. Gia đình luôn có không khí đầm ấm, hạnh phúc khiến người người ghen tỵ. Phải nói rằng, lấy được người vợ, người chồng như vậy là phúc phần của đối phương!

Tuổi Hợi

Theo tử vi học, tuổi Hợi là người cực kỳ giàu phúc khí, từ khi sinh ra đã có phúc khí vây quanh, số sướng từ trong trứng chính là đây.

Đối với tuổi Hợi thì chẳng cần những điều cao sang phù phiếm, hạnh phúc với bản mệnh chỉ đơn giản là cuộc sống thanh tịnh, được làm những điều mình muốn, được theo đuổi những điều mình yêu thích, an nhàn sung sướng không phải chịu khổ cực quá mức. Bởi thế nên con giáp này còn được coi là người cực kỳ dễ thỏa mãn với cuộc sống của mình. Cũng có thể bởi biết hài lòng với những gì mình đang có, biết đủ là đủ nên bản mệnh luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống, hiếm khi bạn thấy được con giáp này muộn phiền, sầu lo.

Đặc biệt, phúc khí của con giáp này còn kéo dài tới những năm tháng hậu vận. Cuộc sống của bản mệnh khi đó cực kỳ sung túc đủ đầy, tuy không nhất định là đại phú đại quý song cơm ăn áo mặc chẳng bao giờ phải lo toan. Con cháu đầy nhà, gia đình hạnh phúc, mọi người yêu thương hòa thuận với nhau, thử hỏi với người già ở tuổi “thất thập cổ lai hy” thì còn điều gì sung sướng hơn. Tự hài lòng với những gì mình đang có, đó có lẽ chính là phúc khí mà ông Trời ban cho người tuổi Hợi vậy.

Tuổi Thìn

Sự may mắn lúc nào cũng bầu bạn bên cạnh người tuổi Thìn, đặc biệt hơn, không chỉ có chính bản thân họ may mắn, mà họ thậm chí còn mang lại may mắn cho mọi người xung quanh nữa.

Chỉ cần con giáp này xuất hiện ở đâu là mọi vấn đề nan giải đều có thể được giải quyết một cách vô cùng thuận lợi. Chính vì vậy mà có rất nhiều người muốn làm thân với họ.

4 con giáp sinh ra để hưởng an nhàn, may mắn hết phần thiên hạ, hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý, càng già càng giàu. Ảnh minh họa: Internet

Mà người tuổi này cũng vô cùng hào phóng và tốt tính, chỉ cần có người nào thật lòng muốn kết bạn với họ là họ sẽ sẵn sàng đối xử với người đó một cách thật chân thành.

Chính nhờ sự may mắn này mà họ đạt được rất nhiều điều khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Nếu họ quyết định bắt tay vào tự gây dựng sự nghiệp, rất có thể họ sẽ thành công trong tương lai, dù trước mắt nhiều người thấy bất khả thi thế nào đi nữa.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý ngay từ nhỏ đã bộc lộ sự thông minh, khôn khéo hơn người. Họ có thể dễ dàng thích ứng trong mọi hoàn cảnh, luôn tỉnh táo để giải quyết thấu đáo những khó khăn, thử thách. Đây chính là lý do vì sao con giáp này dù sinh ra trong một gia đình nghèo khó hay giàu có cũng không phụ thuộc, họ tự lập thân và tạo nên thành công cho chính mình.

Nếu sinh vào tháng 5 âm lịch, Tý càng thành công may mắn hơn người. Dù gặp bất trắc nguy hiểm đến mức nào cũng sẽ có quý nhân xuất hiện bảo vệ con giáp này, từ đó bình an luôn là bạn đồng hành trong cuộc đời Tý.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.