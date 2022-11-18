4 con giáp được trời ban số hưởng, nhỏ cha mẹ cưng chiều kết hôn xong chồng nâng niu như trứng mỏng, càng già càng giàu

Tâm linh - Tử vi 18/11/2022 06:44

Theo tử vi, những người thuộc 4 tuổi sau này sinh ra đã mang mệnh phú quý, giàu có từ trong trứng nước, càng già càng vượng.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất sinh ra đã có số mệnh phượng hoàng ăn sung mặc sướng. Đàn ông, nữ giới tuổi này năng lực làm việc tốt, lo liệu cho cả nhà mọi người từ trên đến dưới không thiếu chút nào. Họ cũng có nét tính cách phóng khoáng, mạnh mẽ, không hề tằn tiện, ki bo quá đà.

Họ luôn mang lại cho người đối diện cảm giác sẻ chia, thấu hiểu, thông tình đạt lý trong nhiều tình huống. Nữ đã lập gia đình sẽ là “cây tiền” đem lại may mắn cho ông xã, luôn ở bên động viên, ủng hộ và giúp đỡ hết mình trong mọi hoàn cảnh đồng thời sẽ là Thần tài quý giá chiêu tài về cho cả nhà.

4 con giáp được trời ban số hưởng, nhỏ cha mẹ cưng chiều kết hôn xong chồng nâng niu như trứng mỏng, càng già càng giàu - Ảnh 1

4 con giáp nàysinh ra đã có số hưởng, tiền tài sung túc, ăn sung mặc sướng cả đời. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài 40 tuổi, tử vi 12 con giáp dự đoán, họ sẽ “một tấc đến giời”, làm gì cũng thành công, thắng lợi nếu biết từ tâm làm việc thiện. Gia đình luôn có không khí đầm ấm, hạnh phúc khiến người người ghen tỵ. Phải nói rằng, lấy được người vợ, người chồng như vậy là phúc phần của đối phương!

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi học, tuổi Hợi là người cực kỳ giàu phúc khí, từ khi sinh ra đã có phúc khí vây quanh, số sướng từ trong trứng chính là đây.

Đối với tuổi Hợi thì chẳng cần những điều cao sang phù phiếm, hạnh phúc với bản mệnh chỉ đơn giản là cuộc sống thanh tịnh, được làm những điều mình muốn, được theo đuổi những điều mình yêu thích, an nhàn sung sướng không phải chịu khổ cực quá mức. Bởi thế nên con giáp này còn được coi là người cực kỳ dễ thỏa mãn với cuộc sống của mình. Cũng có thể bởi biết hài lòng với những gì mình đang có, biết đủ là đủ nên bản mệnh luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống, hiếm khi bạn thấy được con giáp này muộn phiền, sầu lo.

Đặc biệt, phúc khí của con giáp này còn kéo dài tới những năm tháng hậu vận. Cuộc sống của bản mệnh khi đó cực kỳ sung túc đủ đầy, tuy không nhất định là đại phú đại quý song cơm ăn áo mặc chẳng bao giờ phải lo toan. Con cháu đầy nhà, gia đình hạnh phúc, mọi người yêu thương hòa thuận với nhau, thử hỏi với người già ở tuổi “thất thập cổ lai hy” thì còn điều gì sung sướng hơn. Tự hài lòng với những gì mình đang có, đó có lẽ chính là phúc khí mà ông Trời ban cho người tuổi Hợi vậy.

Tuổi Thìn

Sự may mắn lúc nào cũng bầu bạn bên cạnh người tuổi Thìn, đặc biệt hơn, không chỉ có chính bản thân họ may mắn, mà họ thậm chí còn mang lại may mắn cho mọi người xung quanh nữa.

Chỉ cần con giáp này xuất hiện ở đâu là mọi vấn đề nan giải đều có thể được giải quyết một cách vô cùng thuận lợi. Chính vì vậy mà có rất nhiều người muốn làm thân với họ.

4 con giáp được trời ban số hưởng, nhỏ cha mẹ cưng chiều kết hôn xong chồng nâng niu như trứng mỏng, càng già càng giàu - Ảnh 2
4 con giáp sinh ra để hưởng an nhàn, may mắn hết phần thiên hạ, hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý, càng già càng giàu. Ảnh minh họa: Internet

Mà người tuổi này cũng vô cùng hào phóng và tốt tính, chỉ cần có người nào thật lòng muốn kết bạn với họ là họ sẽ sẵn sàng đối xử với người đó một cách thật chân thành.

Chính nhờ sự may mắn này mà họ đạt được rất nhiều điều khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Nếu họ quyết định bắt tay vào tự gây dựng sự nghiệp, rất có thể họ sẽ thành công trong tương lai, dù trước mắt nhiều người thấy bất khả thi thế nào đi nữa.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý ngay từ nhỏ đã bộc lộ sự thông minh, khôn khéo hơn người. Họ có thể dễ dàng thích ứng trong mọi hoàn cảnh, luôn tỉnh táo để giải quyết thấu đáo những khó khăn, thử thách. Đây chính là lý do vì sao con giáp này dù sinh ra trong một gia đình nghèo khó hay giàu có cũng không phụ thuộc, họ tự lập thân và tạo nên thành công cho chính mình.

Nếu sinh vào tháng 5 âm lịch, Tý càng thành công may mắn hơn người. Dù gặp bất trắc nguy hiểm đến mức nào cũng sẽ có quý nhân xuất hiện bảo vệ con giáp này, từ đó bình an luôn là bạn đồng hành trong cuộc đời Tý.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Có công mài sắt có ngày nên kim: 3 con giáp vươn lên số phận, đổi vận giàu sang, lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng, giàu khủng trong năm 2023

Có công mài sắt có ngày nên kim: 3 con giáp vươn lên số phận, đổi vận giàu sang, lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng, giàu khủng trong năm 2023

Năm 2023 hứa hẹn mở ra cho 3 con giáp này nhiều cơ hội tốt, giúp bản mệnh phát huy được khả năng của mình, tạo nên bước đột phá.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp Tử vi hôm nay Tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn