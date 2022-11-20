Đàn ông 4 tuổi này nổi tiếng 'BẠC TÌNH', đào hoa phong lưu nức tiếng gần xa, dễ ham 'CỦA LẠ', chị em cần né gấp

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 09:55

Đàn ông 4 con giáp này không chỉ có số phong lưu, đào hoa, đa tình, mà còn giấu quỹ đen, tính kiềm chế rất kém nên dễ 'bắt cá hai tay'.

Đàn ông tuổi Thân

Số đào hoa của người tuổi Thân rất cao, tình yêu không ngừng tìm đến với họ khiến họ đôi khi không tiếp nhận được hết. Người tuổi Thân cũng cần hết sức cẩn trọng khi lựa chọn đối tượng, không nên chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài.

Đàn ông 4 tuổi này nổi tiếng 'BẠC TÌNH', đào hoa phong lưu nức tiếng gần xa, dễ ham 'CỦA LẠ', chị em cần né gấp - Ảnh 1
Chị em cần cẩn thận với đàn ông của 4 tuổi này, kẻo mọc sừng lúc nào không hay. Ảnh minh họa: Internet

Các bạn nam tuổi Thân thường có số đào hoa tương đối tốt. Nhưng vào những năm tuổi lại thường gặp chuyện không may trong đường tình duyên. Cần hết sức chú ý đề phòng khi lựa chọn kết bạn với người khác giới.

Trên đây là con giáp nam đào hoa phong lưu của Tử vi số biên soạn và tổng hợp. Kính chúc độc giả ngày mới vui vẻ và bình an. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Đừng quên đón xem tử vi 12 con giáp trên trang chủ của chúng tôi nhé.

Đàn ông tuổi Mão

Người đàn ông tuổi Mão hiền lành, ôn hòa, hiếm khi nổi giận với nửa kia. Mặc dù tốt tính nhưng họ lại có nhược điểm là khả năng làm chủ kém.

Đàn ông tuổi Mão dễ bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Nếu đang sống cuộc sống buồn tẻ, vô vị, chỉ lo cơm áo gạo tiền thì chỉ cần tiếp xúc với những thứ mới lạ hơn, họ rất dễ bị choáng ngợp, thu hút. Chỉ cần có người "rót mật vào tai" là họ sẽ lao đầu vào dù biết đó là cuộc tình sai trái, không có kết quả.

Đàn ông tuổi Ngọ

Những chú ngựa bất kham này vốn dĩ rất khó nắm bắt. Họ đặc biệt thích cuộc sống tự do bay nhảy và coi trọng thế giới riêng của mình, đối với  cũng không ngoại lệ. Đôi khi, tính cách này trở nên thái quá và bị nhiều người đánh giá là cứng nhắc.

Đàn ông 4 tuổi này nổi tiếng 'BẠC TÌNH', đào hoa phong lưu nức tiếng gần xa, dễ ham 'CỦA LẠ', chị em cần né gấp - Ảnh 2
Đàn ông 4 tuổi này nổi tiếng đào hoa, dễ chán cơm thèm phở, không thiếu bóng hồng vây quanh, rất dễ vướng vào những mối quan hệ ngoài luồng. Ảnh minh họa: Internet

Bù lại, người tuổi Ngọ khá chân thành và dành tình cảm nồng nhiệt cho đối phương. Song đừng vội mừng rỡ, bởi sự nồng nhiệt này chỉ tồn tại ở giai đoạn đầu - khi tình yêu thăng hoa. Ngay sau đó hoặc khi gặp phải trở ngại trong tình yêu, họ như biến thành con người khác, vô tâm, lạnh lùng và có thể "dứt áo ra đi" tìm niềm vui mới ngay tức thì. Bởi vậy, trong mắt mọi người, mức độ phong lưu đa tình của con giáp này luôn cao ngất ngưởng.

Đàn ông tuổi Sửu

Nhìn bên ngoài người tuổi Sửu có vẻ chân chất thật thà và biết giữ chữ tín nhưng bên trong họ lại rất khôn khéo. Dù không phải người khôn lỏi nhưng họ biết cách bảo vệ bản thân. Trong những tình huống quan trọng, họ dùng lời nói làm vũ khí. Vẻ bề ngoài của họ cũng dễ lấy lòng tin của người khác thế nên càng dễ lừa dối vợ.

Người vợ có chồng tuổi Sửu thường rất tin tưởng vào chồng mà không hề biết chồng có quỹ đen. Kiểu đàn ông này chỉ cần có cơ hội là sẽ ngoại tình nên chị em nhớ cẩn thận nhé.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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